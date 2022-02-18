Путін пообіцяв по 10 тисяч рублів евакуйованим з ОРДЛО

Володимир Путін пообіцяв виплати / Reuters

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному біженцю, котрий прибуває в Ростовську область із Донбасу, по 10 тис. рублів, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Песков, пише ТАСС.

Відзначається, що губернатор Ростовської області Василь Голубєв звернувся до Путіна з проханням надати області екстрену допомогу по лінії федерального центру у зв'язку з непередбаченим великим напливом біженців.

"Путін переговорив по телефону з т.в.о. голови МНС Олександром Чупріяном і доручив йому терміново вилетіти в Ростовську область для організації на місці робіт зі створення умов для розміщення, забезпечення гарячим харчуванням і всім необхідним, включаючи медичну допомогу", - розповів Песков.

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Визнання Росією "Л / ДНР"

Державна Дума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови Про звернення до президента Володимира Путіна про визнання" ДНР" та "ЛНР" на окупованих Російською державою районах Донбасу.

У відповідь Верховна Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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