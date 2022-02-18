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ЗСУ не готують напад на Донбасі - Данілов

18 лютого 2022, 20:05

Влада України не готує напад на ОРДЛО. Ситуація у війську контрольована, ніяких нападів на цивільне населення немає.

Данилов
Україна не готує нападу в ОРДЛО / УНІАН

Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ, заявив сьогодні Олексій Данілов під час брифінгу.

"Кожна країна трактує багато про нас. Ми віддаємо звіт, що у нас відбувається. Сьогодні двоє людей зробили заяву начебто наші військові готують напад. Це не відповідає дійсності. Такого указу бути не може", - заявив Олексій Данілов на брифінгу.

"Президент два дні перебував у відрядженні на лінії фронту. Ми разом були на передовій, ситуація у війську контрольована, ніяких нападів на цивільне населення не існує", - зазначив Олексій Данілов.

Також секретар РНБО заявив про наступне:

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  • Жодних планів звільняти Донбас військовим шляхом не існує;
  • Зеленський доручив міністрам і депутатам Ради завтра відправитися на лінію зіткнення на Донбасі;
  • Україна розцінює повідомлення про евакуацію людей в ОРДЛО як провокацію;
  • "Їдьте до нас. Знайдіть спосіб перетнути КПВВ або іншим способом. Ми вас чекаємо, ми створимо всі можливі умови, де жити і що є. Щоб ви не відчували, що залишилися одні";

"Роздування паніки серед населення - це точно, що нам не потрібно. Паніка - це сестра поразки. У нас буде перемога, але тільки правовим дипломатичним шляхом. Нам не потрібні жертви серед цивільного населення. Всі провокації, які будуть зроблені на окупованій території, до нас не мають ніякого відношення. Ніяких планів по дестабілізації ситуації ми не виношуємо", - заявив він.

Визнання Росією "Л/ДНР"

Державна Дума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови Про звернення до президента Володимира Путіна про визнання" ДНР " і " ЛНР " на окупованих Російською державою районах Донбасу.

У відповідь Верховна Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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військова агресія РФ Олексій Данілов
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