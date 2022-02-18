Ватажок "ДНР" Пушилін оголосив про евакуацію жителів ОРДО в Росію

Денис Пушилін / УНІАН

Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через чергове загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик пропонує виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

За словами Пушиліна, в результаті обстрілів населених пунктів може піддаватися загрозі життя і здоров'я мирних жителів.

"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення в Російську Федерацію. В першу чергу евакуації підлягають жінки, діти і люди похилого віку", ‒ заявив ватажок "ДНР".

Пушилін стверджує, що жителів окупованих районів Донеччини, готові прийняти в Ростовській області, а переходи через через контрольовані бойовиками і росіянами КПП на кордоні буде максимально прискорений.

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Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР". Який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію

"З метою недопущення жертв серед мирного населення закликаю жителів республік, які не мають мобілізаційних приписів, а також не задіяних в життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, в найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - сказав терорист.

Далі, донецькі бойовики стверджували, що "українські диверсанти" намагалися влаштувати вибух на великому хімічному заводі "Стирол" (Горлівка), а в радіоефірі терористи "ДНР" нібито чули переговори"польською мовою".

У відповідь керівник МЗС України Дмитро Кулеба категорично відкинув такі інсинуації бойовиків.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди про нібито наступальні операції України або диверсії на хімічному виробництві. Україна не проводить і не планує ніяких подібних дій на Донбасі", — написав дипломат у Twitter.

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Визнання Росією "Л/ДНР"

Державна Дума Росії у вівторок, 15 лютого, проголосувала за ініційований фракцією КПРФ проект постанови Про звернення до президента Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР" на окупованих Російською державою районах Донбасу.

У відповідь Верховна Рада звернулася до ООН, Єврокомісії, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.