"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсмен

З ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам призовного віку/ twitter.com/dneprotwi, Радіо Свобода

В ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силоміць.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на партнерські правозахисні організації. За її словами, на окупованих територіях через евакуацію почалася паніка серед мирного населення.

"Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій. За попередньо сформованими списками планується евакуація місцевого населення залізничним транспортом. Людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць", – написала Денісова.

При цьому, згідно даними з правозахисників, опитані ними жителі окупованих територій не бачать причин евакуюватися і стверджують, що в усіх містах ситуація спокійна.

Денісова наголосила, що Росія використовує примусове виселення громадян України для нарощування та ескалації збройного конфлікту. Такими діями порушуються норми міжнародного права, згідно з якими кожна людина має право на своє житло. Омбудсмен закликала жителів ОРДЛО не піддаватися на провокації та зберігати спокій.

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Крім цього, вона зазначила, що такі дії можуть вказувати на підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію України.

"Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України", – наголосила омбудсмен.

Окупанти евакуюють людей з ОРДЛО

З ОРДЛО почали вивозити жінок, дітей і літніх людей, посилаючись на те, що нібито ЗСУ збираються переходити у наступ на тимчасово окуповані території. При цьому в Росії заявили, що нічого не чули про масову евакуацію в "ЛДНР" – спікер російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що у Путіна про це "не в курсі".

Через евакуацію на окупованих територіях Донбасі почалися величезні черги і відбувся збій зв'язку.

В ЗСУ заявили, що українська армія не планує наступальних операцій і закликали жителів ТОТ не вірити брехні і провокаціям окупаційної адміністрації.

В Офісі президента не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації, наприклад, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону. Таку версію висунув радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. При цьому віце-прем'єр і міністр по Донбасу Ірина Верещук заявила, що нагнітанням ситуації на Донбасі Російська Федерація намагається схилити Україну до поступок.

У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що США розглядають евакуацію і вибухи на Донбасі як привід для початку операції проти України.

Пізніше українська розвідка повідомила, що спецслужби РФ замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури у Донецьку і збираються їх підірвати, щоб потім звинуватити у цьому Україну. У зв’язку з цим в ГУР МО України закликали жителів ТОТ поки що не виходити на вулиці і не користуватися громадським транспортом.

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