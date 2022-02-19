УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсмен

19 лютого 2022, 08:41

Примусове виселення громадян України використовується Росією для загострення конфлікту, заявила Денісова.

З ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам призовного віку/ twitter.com/dneprotwi, Радіо Свобода

В ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силоміць.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на партнерські правозахисні організації. За її словами, на окупованих територіях через евакуацію почалася паніка серед мирного населення.

"Через створену спеціалізовану гарячу лінію чоловікам призовного віку та особам, які не оформили паспорт РФ, забороняється виїжджати з тимчасово окупованих територій. За попередньо сформованими списками планується евакуація місцевого населення залізничним транспортом. Людей літнього віку та дітей із закладів соціального типу (дитячих будинків) вивозять фактично силоміць", – написала Денісова.

При цьому, згідно даними з правозахисників, опитані ними жителі окупованих територій не бачать причин евакуюватися і стверджують, що в усіх містах ситуація спокійна.

Денісова наголосила, що Росія використовує примусове виселення громадян України для нарощування та ескалації збройного конфлікту. Такими діями порушуються норми міжнародного права, згідно з якими кожна людина має право на своє житло. Омбудсмен закликала жителів ОРДЛО не піддаватися на провокації та зберігати спокій.

Реклама

Крім цього, вона зазначила, що такі дії можуть вказувати на підготовку до широкомасштабного вторгнення на територію України.

"Звертаюся до світової спільноти відреагувати на факти незаконної евакуації зі своїх домівок громадян України на тимчасово окупованих територіях, що може свідчити про підготовку до повномасштабного вторгнення на територію України", – наголосила омбудсмен.

Окупанти евакуюють людей з ОРДЛО

З ОРДЛО почали вивозити жінок, дітей і літніх людей, посилаючись на те, що нібито ЗСУ збираються переходити у наступ на тимчасово окуповані території. При цьому в Росії заявили, що нічого не чули про масову евакуацію в "ЛДНР" – спікер російського президента Дмитро Пєсков зазначив, що у Путіна про це "не в курсі".

Через евакуацію на окупованих територіях Донбасі почалися величезні черги і відбувся збій зв'язку.

В ЗСУ заявили, що українська армія не планує наступальних операцій і закликали жителів ТОТ не вірити брехні і провокаціям окупаційної адміністрації.

В Офісі президента не виключають, що евакуація з ОРДЛО може бути елементом провокації, наприклад, для того, щоб обстріляти одну з евакуаційних колон і звинуватити в цьому українську сторону. Таку версію висунув радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. При цьому віце-прем'єр і міністр по Донбасу Ірина Верещук заявила, що нагнітанням ситуації на Донбасі Російська Федерація намагається схилити Україну до поступок.

У Держдепі Сполучених Штатів заявили, що США розглядають евакуацію і вибухи на Донбасі як привід для початку операції проти України.

Пізніше українська розвідка повідомила, що спецслужби РФ замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури у Донецьку і збираються їх підірвати, щоб потім звинуватити у цьому Україну. У зв’язку з цим в ГУР МО України закликали жителів ТОТ поки що не виходити на вулиці і не користуватися громадським транспортом.

Вас також може зацікавити:

viber
эвакуция Людмила Денисова ОРДЛО новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсмен». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіхГороскоп на сьогодні, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіх Погода в Україні: яким буде кінець лютогоПогода в Україні: яким буде кінець лютого Росія готова підривати снаряди в КиєвіРосія готова підривати снаряди в Києві Україна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президентаУкраїна або підіграє Байдену, або нехай нарікає на себе: розбір промови президента Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиГороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблеми
09:03

Дружина Медведчука Оксана Марченко з поспіхом виїхала з України – ЗМІ

08:41

"Вказує на підготовку до вторгнення": з ОРДЛО заборонили виїжджати чоловікам – омбудсменВідео

08:24

Коронавірус за минулу добу виявлено у понад 31 тисячі жителів УкраїниВідео

08:10

Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиВідео

08:05

Танки, вертольоти і ураження противника: ЗСУ показали потужні кадри підготовки до зустрічі з ворогомФотоВідео

Реклама
08:02

Росія перекинула до кордону вертольоти і бойову групу з танками: оприлюднено знімкиВідео

07:45

Загострення на Донбасі: коли ж це закінчитьсяПогляд

07:34

"Скористаємося шансом для дипломатії": у Зеленського відповіли на слова Байдена про напад РосіїВідео

07:10

"Примхливий дід вирішив всіх налякати": Казанський різко висловився про Путіна і оцінив, чи буде атака РФ

06:29

Україна як трофей: чому Захід лише жахає Росію, але не зупиняє їїПогляд

06:01

5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'ємуФото

05:28

Грошовий дощ і освідчення: гороскоп на березень 2022 року для ЛевівВідео

05:02

Різке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цінВідео

04:42

Як оптимально харчуватися у вихідні дні - відповідь дієтолога

04:17

Як прискорити метаболізм: 5 ефективних порад, щоб розігнати обмін речовин до максимуму

03:49

Місячний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Тільцям – плітки, Терезам - любовний трикутник, Скорпіонам - знаки доліВідео

03:18

Жанна Бадоєва показала шикарні форми у сукні, яка задерлася від вітру

02:44

Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ

02:18

Лікарі відшукали нову користь від вживання шоколаду

01:54

Укрпошта влипла в скандал: виганяє співробітників з роботи за непродані цукеркиВідео

Реклама
01:16

Як стати організованим: 10 ефективних порад, які допоможуть усе встигати

01:15

Названо продукти, що продовжують молодість: вони є в кожному будинкуВідео

00:51

Прикмети на 19 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:18

Термінова Заява Байдена щодо ситуації в Україні: відеоВідео

00:01

Байден: Росія може вторгнутися в Україну протягом найближчих кількох днів, Путін прийняв рішенняВідео

18 лютого, п'ятниця
23:49

Бутусов вдарив Шуфрича в студії у Савіка Шустера: повне відеоВідео

23:49

"Немає доказів": у Німеччині та Франції відреагували на "евакуацію" з ОРДЛО

22:51

"Аналітика гасить паніку": КМДА на 100% обладнала в'їзди та виїзди до столиці відеокамерамиВідео

22:49

"Привід для війни": у Білому домі відреагували на "евакуацію" мешканців ОРДЛОВідео

22:40

Експерти назвали два продукти, які допомагають знизити високий холестерин

22:03

У ВООЗ заявили про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу

21:55

Глава МЗС Німеччини відповіла на питання про те, що відбувається навколо України і на ДонбасіВідео

21:39

Юрій Романенко. Україна буде битися, попереду - переговориВідеоблоги

21:38

Операція "Атака мангуста": Пушилін і Пасічник записали свої відеозвернення ще 2 дні томуВідео

21:36

Візит Зеленського до Мюнхена: Путін може скористатися його відсутністю в Україні - NBC News

21:17

До українських полярників заглянув морський леопард

21:15

Помер Борис Невзоров: актору було 72 роки

21:13

Кривава ДТП у Харкові: батькам підлітка повідомили про підозруВідео

21:01

Спецслужби РФ замінували низку об'єктів інфраструктури в Донецьку - розвідкаВідео

20:37

Щедрі подарунки долі і щасливі зміни: кому зі знаків очікувати вже на початку березняВідео

Реклама
20:23

Ми цінуємо кожне життя , але великої ескалації немає - ДаніловВідео

20:20

Верещук про те, що відбувається на Донбасі: "Нас намагаються схилити до поступок"

20:14

"Ми вас чекаємо, ми створимо всі умови": Верещук закликала українців тікати з "ЛДНР"Відео

20:10

Ця підгодівля творить дива: добриво із золи змусить орхідею цвістиВідео

20:05

ЗСУ не готують напад на Донбасі - Данілов

20:04

"Сприяє деградації суспільства": в Україні вимагають заборонити TikTok

20:01

У Зеленського не виключають провокацій в ОРДЛО під час "евакуації"

19:55

Привід для операції проти України: у Держдепі пояснили раптову евакуацію з "ДНР" і "ЛНР"

19:33

Сирени, величезні черги і збій зв'язку: що зараз відбувається в ОРДЛОВідео

19:08

"Тіло могли підкинути": дружина зниклого військового на Рівненщині вважає, що його вбили

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти