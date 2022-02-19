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Львів і Дрогобич під прицілом: естонська розвідка показала карту з містами, які може обстріляти Росія

19 лютого 2022, 09:44

На карті біля Львова нанесено знаки Львівського бронетанкового заводу, штабу Збройних сил України та авіаремонтного заводу.

війська Росії, армія рф
Львів і Дрогобич під прицілом: естонська розвідка показала карту з містами, які може обстріляти Росія / Reuters

Служба зовнішньої розвідки Естонії опублікувала карту можливих цілей Росії в Україні, серед яких є Львів і Дрогобич. На думку спецслужби країни, РФ може приступити до масштабного вторгнення у другій половині лютого.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки в Естонії( EFIS), на оприлюдненій карті російською розвідкою вказані цілі, які при повномасштабному вторгненні і нейтралізації можуть перешкодити управлінню, відновленню і постачанню Збройних сил України, а також знеструмити країну.

На карті біля Львова нанесено знаки Львівського бронетанкового заводу, штабу Збройних сил України та авіаремонтного заводу. А біля Дрогобича вказано позначки нафтопереробного заводу. Ймовірно, це і є першочергові цілі обстрілу.

За даними естонської розвідки, восени 2021 і взимку 2022 року Росія мобілізувала 150 тисяч військових на кордоні з Україною, розгорнувши підрозділи з усіх своїх військових округів, у тому числі з Далекого Сходу і всіх дванадцяти армій. За їхніми оцінками, це найбільше військове нарощування Росією за останні 30 років.

Також в EFIS відзначають, що в Білорусі на навчаннях перебувають/перебували 20 тисяч військовослужбовців РФ, в тому числі з трьох повітряно-десантних дивізій і всіх повітряно-десантних бригад. Росія може і далі тримати ротаційне угруповання військ у Білорусі.

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Також розвідка зазначила, що навіть якщо керівництво Росії вдасться переконати відмовитися від військової агресії, то Естонія та інші західні країни все ж повинні готуватися до все більш тривалого військового тиску з боку Росії, адже прямі загрози війни стали невіддільною частиною зовнішньої політики путінської Росії за останній рік.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Росія стягнула до кордонів України майже 190 тисяч військових. За його оцінкою, на 30 січня російське угруповання містило орієнтовно 100 тисяч військових.

Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies - вони показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

18 лютого президент США Джо Байден виступив з оновленою інформацією щодо ситуації навколо України. У своєму виступі він заявив, що "бачив повідомлення про значне зростання порушень режиму припинення вогню підтримуваними Росією бойовиками, які намагаються спровокувати Україну на Донбасі". За словами Байдена, Путін прийняв рішення напасти на Україну.

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