В InformNapalm ідентифікували льотчиків РФ, які били ракетами по ТЦ в Кременчуці

Військовими злочинцями виявилися льотчики 52-го гвардійського авіаполку з Калузької області. На озброєнні авіаполку стоять Ту-22М3, що атакували торговий центр.
Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm ідентифікували російських льотчиків, які можуть бути причетні до ракетного обстрілу торгово-розважального центру в місті Кременчук 27 червня, внаслідок якого загинули 18 осіб.
Зазначається, що командування Повітряних Сил ЗСУ заявляло, що в ТРЦ Амстор влучили ракетами Х-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22 М3.
Російські окупанти летіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.
"Військовими злочинцями виявилися льотчики 52-го гвардійського авіаполку, що відносяться до в/ч 33310 (Калузька обл., Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами х-22 торговий центр", - пише Telegram-канал Оперативний ЗСУ.
В InformNapalm опублікували архівні фото і відео, на яких можна ідентифікувати деяких військових пілотів з Шайковки:
Зазначається, що командиром 52-го авіаполку в Шайковці був полковник Вадим Белослюдцев. У 2021 році він загинув, його місце зайняв полковник Олег Тимошин.
Ракетний удар по Кременчуку
27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ Амстор двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.
Вранці 28 червня голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару в Кременчуці зросла до 18.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що армія РФ скинула на будівлю ТЦ Амстор 900 кілограмів вибухівки.
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