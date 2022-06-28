В InformNapalm ідентифікували льотчиків РФ, які били ракетами по ТЦ в Кременчуці

Волонтери ідентифікували льотчиків РФ, які можливо причетні до обстрілу ТРЦ у Кременчуці / Фото ДСНС , informnapalm.org

Волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm ідентифікували російських льотчиків, які можуть бути причетні до ракетного обстрілу торгово-розважального центру в місті Кременчук 27 червня, внаслідок якого загинули 18 осіб.

Зазначається, що командування Повітряних Сил ЗСУ заявляло, що в ТРЦ Амстор влучили ракетами Х-22, випущеними з далеких бомбардувальників Ту-22 М3.

Російські окупанти летіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

"Військовими злочинцями виявилися льотчики 52-го гвардійського авіаполку, що відносяться до в/ч 33310 (Калузька обл., Шайковка). На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять саме ті Ту-22М3, які атакували ракетами х-22 торговий центр", - пише Telegram-канал Оперативний ЗСУ.

В InformNapalm опублікували архівні фото і відео, на яких можна ідентифікувати деяких військових пілотів з Шайковки:

Євген Поцелуєв / Фото t.me/informnapalm

Денис Габітов / Фото t.me/informnapalm

Дмитро Голенков / Фото t.me/informnapalm

Фото t.me/informnapalm

Зазначається, що командиром 52-го авіаполку в Шайковці був полковник Вадим Белослюдцев. У 2021 році він загинув, його місце зайняв полковник Олег Тимошин.

Олег Тимошин / Фото t.me/informnapalm

Ракетний удар по Кременчуку

27 червня окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області. РФ завдала ракетного удару по ТЦ Амстор двома ракетами. У цей момент в будівлі знаходилося до 1000 мирних жителів. Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

Вранці 28 червня голова Полтавської ОВВА Дмитро Лунін повідомив, що кількість жертв ракетного удару в Кременчуці зросла до 18.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що армія РФ скинула на будівлю ТЦ Амстор 900 кілограмів вибухівки.

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