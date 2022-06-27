Трагедія у Кременчуці: більш ніж 40 осіб зникло безвісти

Ракетний обстріл Кременчука-як мінімум 40 зниклих безвісти / ДСНС , t.me/V_Zelenskiy_official

Правоохоронцям вже надійшло більш ніж 40 заяв від громадян про безвісне зникнення їхніх рідних після ракетного удару окупантів по Кременчуку, повідомляє в понеділок, 27 червня, Офіс генерального прокурора.

Прокуратура розпочала досудове розслідування щодо удару за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством.

Зараз рятувальники продовжують розбирати уламки торгового центру. Робота ускладнена через пожежу, тривають заходи щодо її локалізації.

На даний момент відомо про 14 загиблих, за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у важкому стані.

"Наразі вже надійшло понад 40 заяв від громадян щодо безвісного зникнення їхніх рідних", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, в ході удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

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