Визнайте вакцину – відкриємо КПВВ: Арестович розповів, як РФ шантажує Україну Спутником V

З українського боку КПВВ відкриті уже понад рік.
Росія вимагає в України визнати вакцину Спутник V для відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі.
Без закріплення визнання таких вакцин у документах, російська сторона відмовляється відкривати КПВВ. Про це сказав представник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом".
Він наголосив, що з української сторони пункти пропуску відкриті уже з 10 листопада 2020 року.
"Наші КПВВ вже понад рік відкриті. Відкриваються щодня о 8-й ранку. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність визнати вакцину Спутник V у документах, визнати документи з печатками про "ДНР" і "ЛНР". Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо", – заявив Арестович.
Також він зазначив, що усі перемовини про відкриття пунктів пропуску на Донбасі у ТКГ зводяться "до суб'єктивізації "ЛНР" і "ДНР".
За словами Арестовича, російська сторона під час переговорів і далі робить вигляд, що РФ є посередником конфлікту на Донбасі.
"Звісно, ми на це не підемо. Тому що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту, якою її визнає весь цивілізований світ, окрім них самих", – наголосив представник української делегації у ТКГ.
Нагадаємо, під час переговорів 22 липня Тристороння контактна група домовилася посилення режиму тиші на Донбасі.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на головну вимогу Росії – переговори з так званими представниками російських окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР". Москва є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.
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