РФ відправить на перемовини військових: Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО

Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО / Фото Reuters

Росія на переговори з питань безпеки з НАТО відправить не лише представників зовнішньополітичних відомств, а й своїх військових.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров, пише російський ТАСС.

Крім цього, Лавров накинувся зі звинуваченнями на НАТО, зазначивши, що "Заходу не можна вірити". Також серед його заяв прозвучало, що "НАТО є геополітичним проєктом для освоєння територій після розпаду СРСР". Лавров додав що Росія ніколи не стане членом Північноатлантичного альянсу.

Очільник російського МЗС зазначив, що Росія не висуває ультиматумів щодо проведення цих перемовин. Проте, за його словами, переговори з питань безпеки не можуть бути довготривалими.

Раніше Лавров заявляв, що Росія і США планують вже в січні 2022 року провести перші перемовини щодо гарантій безпеки у Європі. Сторони вже погодили умови подальшої дискусії.

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У НАТО напередодні заявили про скликання переговорів з Росією. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вирішив скликати Раду Північноатлантичний Альянс-Росія 12 січня 2022 року. Якщо засідання відбудеться, воно стане першим за два з половиною роки.

Проекти договорів США та Росії з безпеки

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало два документи, які ініціювала Москва – проєкт договору Росії та США про гарантії безпеки і угоду щодо заходів забезпечення безпеки США, Росії і НАТО.

Згідно з цими проєктами документів, Москва вимагає від Заходу гарантій, що НАТО не прийме у члени Україну і не буле розширюватися на схід. Крім цього, росіяни і американці не повинні використовувати території інших держав для нападу один на одного.

У США зазначили, що не збираються вести перемовини з Росією з питань європейської безпеки без участі Євросоюзу та країн-партнерів. Вашингтон не готовий йти на поступки в питаннях, пов'язаних з правом держав вести свою суверенну політику.

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