Касетні бомби рознесли на шматки аеродроми РФ: деталі передачі Україні ATACMS

Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, оснащені касетними боєприпасами.

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ЗСУ почали застосовувати ATACMS по цілях окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, Pixabay

Стали відомі подробиці удару Збройних сил України по російських окупантах у Бердянську та Луганську далекобійними ракетами ATACMS.

Всього по цілях РФ на захоплених територіях України було випущено 18 ракет ATACMS. Про це високопоставлений український чиновник розповів The Washington Post на умовах анонімності.

Автори матеріалу звертають увагу на те, що це перший випадок застосування американської далекобійної зброї в Україні.

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При цьому українські бійці атакували військові літаки і склади боєприпасів росіян на окупованій території України в ніч на 17 жовтня.

Крім того, автори матеріалу додають, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS, оснащені касетними боєприпасами.

Передача ракет ATACMS Україні

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах. Україні негласно передали ракети ATACMS, які вона вже застосувала по російським цілям, дізналися ЗМІ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування ЗСУ балістичних ракет ATACMS, про передачу яких США не анонсували. У своєму зверненні 17 жовтня глава держави подякував США за надану допомогу.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Глава держави сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

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