ATACMS будуть влучати філігранно: розкрито наслідки для РФ від "балістики" ЗСУ

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат відповів, чи битимуть ЗСУ по території Росії.

https://glavred.net/ukraine/atacms-budut-vluchati-filigranno-rozkrito-naslidki-dlya-rf-vid-balistiki-zsu-10509154.html Посилання скопійоване

ATACMS вже в Україні / Колаж Главреда. Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, скріншот

Застосування Україною балістичних ракет ATACMS вплине на фронт, зокрема філігранно влучатиме по об'єктах окупантів.

Як зазначив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, ефект пусків ATACMS буде значним.

"Це внесе серйозні корективи на фронті. Є можливість вражати цілі бездоганно і філігранно і дуже точно та без шансів для ворога. Вони кажуть, що збивають, але це з історії "аналоговнет", - пояснив Ігнат. відео дня

Однак Київ не битиме цими ракетами по території Росії, що й пообіцяв Вашингтону.

"Україна виконує усі обіцянки, які надає США щодо незастосування цієї зброї по території Росії, але ніхто не заважає нам звільняти свою територію, що сьогодні було продемонстровано успішною атакою", - підкреслив речник ПС ЗСУ.

Також Україна розраховує на передачу Німеччиною крилатих ракет Taurus.

"Ми також розраховуємо на ще один крок - Німеччини, яка вже не перший місяць серйозно розглядає передачу Україні крилатих ракет Taurus. Вони посилили би тандем, який сьогодні є, - SCALP/Storm Shadow, ATACMS. Було би дуже непогано. Це і відстань, і посилення якихось крилатих ракет для нас теж дуже важливе", - наголосив Ігнат.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

ATACMS в Україні

Ввечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS.

Це сталося після того, як у ніч на 17 жовтня ЗСУ атакували аеродроми у Бердянську та Луганську, незаконно захоплені росіянами. Унаслідок ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.

ЗМІ стверджують, що Вашингтон зважився на це рішення, зокрема, через активізацію росіян по всій лінії фронту. Однак Україні передали ATACMS з касетною боєголовкою та обмеженою дальністю.

Тим не менше в Офісі президента натякнули, що відтепер ЗСУ зможуть бити по всій території Криму та Донбасу. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав цей етап "новим розділом" у російсько-українській війні.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.