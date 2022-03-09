У Росії інфляція прискорюється шаленими темпами

Санкції проти Росії прискорили інфляцію / gettyimages

Річна інфляція в Російській Федерації минулого місяця прискорилася до 9,15% з 8,73% у попередньому. Про це свідчать дані Росстату.

Відзначається, що продовольство подорожчало за рік до кінця лютого на 11,46%, Непродовольчі товари - на 8,96%, а послуги - на 6,1%.

Крім того, за тиждень з 26 лютого по 4 березня, за даними Мінекономрозвитку, інфляція підскочила до 2,22%.

Зокрема, легкові авто подорожчали на 15-17%, телевізори - на 15%, а смартфони - на 9,6%.

Також за останній тиждень продовольство в РФ подорожчало на 0,83%, а зарубіжний туризм – більш ніж на 28%.

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Тим часом Bloomberg пише, що сплеск інфляції в Росії буде найвищим у всьому світі з початку століття.

Нагадаємо, вже 300 компаній вийшли з російського ринку. Однак є й ті, які продовжують там працювати попри війну в Україні.

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