Зеленський назвав умову закінчення війни в Україні / instagram.com/zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild розповів, як можна закінчити війну з Росією.

За його словами, це можливо тільки за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, пише УНІАН.

"У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки. Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж повинна бути готова йти на компроміси, тому вони і називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації", - сказав глава української держави.

Також Зеленський зазначив, що зараз не може говорити про деталі, оскільки не було прямого контакту з Путіним.

"Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Подоляк заявив, що в ОП не знали точної дати вторгнення Росії в Україну, однак влада готувалася до війни.

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