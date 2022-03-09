Зеленський назвав умову закінчення війни в Україні

За його словами, важливо домогтися взаємного компромісу.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild розповів, як можна закінчити війну з Росією.
За його словами, це можливо тільки за допомогою прямого діалогу з президентом РФ Володимиром Путіним, пише УНІАН.
"У кожних переговорах моєю метою є закінчення війни з Росією. І я також готовий зробити певні кроки. Можна йти на компроміси, але вони не повинні бути зрадою моєї країни. І інша сторона теж повинна бути готова йти на компроміси, тому вони і називаються компромісами. Тільки так ми можемо вийти з цієї ситуації", - сказав глава української держави.
Також Зеленський зазначив, що зараз не може говорити про деталі, оскільки не було прямого контакту з Путіним.
"Тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні", - додав він.
Нагадаємо, раніше сьогодні Подоляк заявив, що в ОП не знали точної дати вторгнення Росії в Україну, однак влада готувалася до війни.
Читайте також:
- Луганські копи перейшли на бік Росії під час воєнного стану
- ЧАЕС залишилася без електрики: скільки протримається
- Данилов: перемога буде за нами-це прогноз розвідки США