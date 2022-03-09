Які компанії продовжують працювати в Росії

Близько 300 світових брендів вже вийшли з російського ринку через її агресію проти України. Але разом з цим, є компанії, які продовжують заробляти гроші, закривавлені українською кров'ю, пише 24 канал.

Хто продовжує роботу в Росії

Metro - німецька торговельна мережа продовжує свою діяльність в Росії. У компанії прикриваються долею 10 тисяч своїх працівників.

Ашан - французька мережа гіпермаркетів продовжує роботу в Росії.

Herbalife - компанія з продажу здорового харчування.

Nestle - швейцарський виробник продуктів.

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Харчові компанії Cargill, Grupo Bimbo, Mondelez і АГРОКОМПАНІЯ Bunge.

Mars-виробник батончиків Mars, Snickers, Milky Way, Twix, M&M's.

Burger King з 800 торговими точками і мережа Papa John's.

Готель - Hilton, Accor, Hyatt, Intercontinental Hotels і Marriott.

Uniqlo - японський бренд одягу. Також турецький бренд одягу LC Waikiki.

Деякі фармацевтичні та хімічні компанії - Abbot Labs, AbbVie, AmerisourceBergen і Dow.

Промислові компанії Arconic, Greif, 3M, Otis Worldwide, Timken поки працюють.

Будівельна компанія Mohawk Industries і компанія, що продає будівельні матеріали, Leroy Merlin.

Виробники автошин Bridgestone Tire і Pirelli і компанія з обслуговування Caterpillar, а також один з найбільших у світі виробників дизельних двигунів Cummins і машинобудівна компанія Deere.

Австрійський Raiffeisen Bank і Citi.

Також в Росії залишилися працювати Citrix, Coty, Ferragamo, Kimberly-Clark, Logitech, Whirlpool, Philip Morris (Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, IQOS).

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