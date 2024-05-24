Кремль проводить 'чистки' в керівництві Міноборони РФ, звільнень може бути більше – ISW

Звинувачення в корупції є формальною причиною для звільнень керівництва російського Міноборони – таким чином Кремль намагається замаскувати справжні причини.

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Кремль проводить "чистки" в керівництві Міноборони РФ, звільнень може бути більше, зазначають в ISW/ колаж: Главред, скріншоти: відео Telegram

Кремль цілеспрямовано усуває вищих посадових осіб Міноборони країни-агресорки Росії. Ці зусилля уже поширилися й на старших офіцерів, які командують військовими операціями російських окупантів в Україні.

Але при цьому Кремль намагається приховати справжні причини звільнення російських високопосадовців, маскуючи їх звинуваченнями у корупції. Про це зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення конкретних людей, що втратили довіру в Міноборони Росії", – йдеться у повідомленні ISW. відео дня

В Інституті вивчення війни нагадали, що 23 травня Слідчий комітет країни-агресорки Росії оголосив про арешт двох російських високопосадовців – заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Володимира Вертелецького.

Шамаріна звинувачують в отриманні хабаря в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (близько 392 тисяч доларів), а Вертелецького – у корупції й отриманні великого хабара із загальною сумою збитків у 70 мільйонів рублів (763 тисячі доларів).

Також в ISW нагадали, що після того, як 24 квітня був заарештований за звинуваченням у корупції заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов, в РФ арештували також п’ятьох високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів.

При цьому російське інсайдерське джерело раніше стверджувало, що після усунення від керівництва російського Міноборони Сергія Шойгу ще шість чиновників Міноборони планують подати у відставку.

Крім цього, російські ультранаціоналістичні військові блогери кажуть, що російське Міноборони також звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. В ISW наголосили, що вони не можуть підтвердити його звільнення. Але аналітики зазначили, що якщо ця інформація підтвердиться, то це буде першим звільненням під час "чисток" офіцера, який активно командує російськими окупантами в Україні.

В ISW наголосили, що, зважаючи на офіційні заяви Кремля і припущення російських блогерів, в РФ може загрожувати звільнення ще більшій кількості старших офіцерів.

Арешт заступника Шойгу і відставка глави Міноборони РФ – що відомо

Нагадаємо, 23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, який займався питаннями закупівель військової продукції, будівництва та реконструкції об'єктів Міноборони РФ, затримали за підозрою в одержанні хабара. Про це повідомив Слідчий комітет Росії, однак, справжня причина арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова – держзрада, пишуть ЗМІ.

12 травня російський диктатор Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони окупантів РФ, і призначив його секретарем Ради безпеки. Місце Шойгу зайняв Андрій Білоусов, який раніше був заступником голови уряду.

Нагадаємо, наприкінці травня також стало відомо, що у РФ затримали заступника Герасимова – його підозрюють в отриманні великого хабаря. Вадима Шамаріна заарештували на два місяці. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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