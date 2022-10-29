Тіло генерала РФ Лапіна, який командував окупантами на Сході, дістали з Москви-ріки - ЗМІ

Олександр Лапін командував угрупованням військ окупантів РФ, яке воювало в Україні.
Тіло російського генерала Олександра Лапіна, який командував угрупованням військ окупантів РФ, дістали з Москва-ріки 29 жовтня.
Про це йдеться в повідомленні Каналу 24. Журналісти посилаються на дані, отримані від джерел у спецслужбах.
Відзначається, що на місці НП вже працюють медики і рятувальники.
Звернемо увагу, що раніше ЗМІ повідомили про те, що Лапіна зняли з посади командувача російським угрупуванням "Центр".
Водночас у російському міноборони стверджують, що Лапін нібито взяв відпустку у зв'язку з погіршенням стану здоров'я.
Розборки Лапіна з Кадировим
Як відомо, раніше Рамзан Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.
Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв'язатися з російським генералом.
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