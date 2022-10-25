Пригожин відкрито критикує Путіна за провали на війні, його вплив зростає - WP

Пригожин публічно критикує дії диктатора Путіна / Коллаж Reuters, ТАСС

Куратор ПВК "Вагнера" (він же "кухар Путіна") Євген Пригожин особисто сказав кремлівському диктатору Володимиру Путіну, що його військове командування погано керує бойовими діями в Україні. Про це із посиланням на високопоставлених американських чиновників пише видання Washington Post.

Як зазначається, критика Пригожина перегукується з тим, що він публічно говорив упродовж кількох тижнів.

Офіційні особи, на які посилається видання, зазначили, що здатність Пригожина так різко критикувати російських військових у приватній бесіді з Путіним показує, як зростає його вплив у міру того, як РФ програє війну.

"Це також підкреслює хитке становище формального керівництва російського оборонного істеблішменту, яке зазнало різкої критики з боку Пригожина та інших після кількох місяців бойових помилок і втрат", - пише WP.

Як підкреслює видання, розчарування Пригожина в російському Міноборони та його напруження у відносинах з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу стало предметом окремої доповіді розвідки США. За даними американської розвідки, Пригожин заявив, що Міноборони РФ надто покладається на Вагнера, але не дає ПВК достатньо грошей та ресурсів для виконання її місії.

Критика Путіна його близьким оточенням

Раніше повідомлялося, що російського президента Володимира Путіна почали критикувати в найближчому оточенні через відверті провали у війні в Україні. В американській розвідці стверджують, що критика є свідченням заворушень всередині російського керівництва.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що зовсім скоро у військовому керівництві Російської Федерації буде розкол. За його словами, наразі на території Росії діє щонайменше чотири умовні армії. Окрім армії Кадирова, в РФ ще є Росгвардія, найманці приватних військових компаній, а також армія міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Всі вони непідконтрольні одна одній, тому зовсім скоро між ними можуть статися суперечки.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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