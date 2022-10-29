УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна, на якого "кидався" Кадиров

29 жовтня 2022, 16:04

Раніше на Лапіна неодноразово накидався з критикою глава Чечні Рамзан Кадиров.

Российский генерал-лейтенант Александр Лапин
В РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна/ Википедия

У країні-агресорці Росії зняли з посади командувача російським угрупуванням "Центр" у війні проти України генерал-лейтенанта Олександра Лапіна. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Офіційного підтвердження про звільнення Лапіна з посади від російського Міністерства оборони поки що немає.

Раніше дії генерал-лейтенанта неодноразово критикував глава TikTok-військ Рамзан Кадиров. Він звинувачував воєначальника у непрофесійності та ще безлічі "гріхів".

Спочатку Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.

Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв’язатися з російським генералом.

Путін програє війну в Україні

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що російський диктатор Володимир Путін уже не розраховує на якісь швидкі бойові дії проти України – він уже перейшов до тривалої і виснажливої війни.

Також раніше повідомлялося, що на фоні наступу ЗСУ і втечі з Росії все більшої кількості розумних людей російські еліти починають розуміти, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було помилкою. Вони бачать, що російський диктатор Володимир Путін програє війну, а поразка Росії у війні може призвести до падіння путінського режиму. Тому еліти РФ уже зараз починають обговорювати, як їм далі жити без диктатора Путіна.

Проте деякі джерела в адміністрації президента РФ вважають, що чинний президент РФ Володимир Путін повинен стати переможцем президентської кампанії 2024 року в РФ. У Кремлі мають намір домогтися для Путіна рекордних результатів на прийдешніх виборах, розповіли джерела.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Лапін вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:31

Британія рознесла Росію за "казки" про підготовку ЗСУ для удару по ЧФ РФ у Севастополі

17:30

Зеленський сказав, чому біженці не можуть повертатися додому з-за кордонуВідео

17:21

Вишкребок з Дому-2 Бузова приїхала на Донбас роздавати гуманітарну допомогу

17:08

В РФ приплели британців до вибухів у Севастополі та звинуватили їх у підриві "Північних потоків"

17:03

Навіщо кидати фольгу у пральну машину: хитрість досвідчених господинь для прання синтетики

Реклама
16:59

"Кілька кораблів потоплені": журналіст розкрив нові деталі вибухів у СевастополіВідео

16:42

Путін може не пережити поразку у війні проти України – БудановВідео

16:36

У Шойгу влаштували істерику: "казкар" Конашенков звинуватив ЗСУ в ударах по ЧФ РФ у СевастополіВідео

16:34

Катю Пушкарьову не впізнати: як змінилася актриса

16:15

Не врятувався, відводячи літак від села: деталі загибелі льотчика-винищувача ЗСУ на МиколаївщиніВідео

16:04

У РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна, на якого "кидався" КадировВідео

15:58

Зеленський відповів, чи зможе піти на третій президентський термін як Сі Цзіньпін

15:40

Вибухи на кораблях ЧФ РФ у Севастополі: у ЗСУ припускають провал окупантів із запуском ППОВідео

15:34

"ЧФ просто поплив": у Зеленського потролили окупантів після вибухів у СевастополіВідео

15:16

Лорак притулилася гладкими стегнами до Лазарєва, який підтримав війну в Україні

15:09

Про це не знають багато господинь: навіщо насправді потрібна кожна сторона теркиВідео

14:55

"Складно сказати, що це таке": Зеленський підколов Путіна і висунув умову для переговорівВідео

14:41

Україна буде в Криму тільки за допомогою ЗСУ, наступ відбудеться в 2023 році - БудановВідео

14:28

"Дірка в тральщику" і удар по флагману ЧФ: подробиці потужної "бавовни" в СевастополіВідео

14:27

Україна переходить на зимовий час: що потрібно зробити, щоб всю зиму годинник приносив гроші і успіхВідео

Реклама
14:09

Перше, що спало на думку: Чорновіл пояснив, чому Росія лякає світ "брудною бомбою"

14:03

Гороскоп на листопад-2022: що планувати і чого не можна робити цього місяцяВідео

13:54

Фінансовий гороскоп на листопад-2022: що категорично не можна робити, щоб не втратити грошіВідео

13:49

Армія України може звільнити Херсон до кінця листопада - глава ГУР БудановВідео

13:09

Окупанти втекли з Чорнобаївки разом з технікою: супутникові знімкиВідео

13:04

Не просто звільнення територій: у Зеленського назвали головні цілі України у війніВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 жовтня 2022: Близнюкам - хороші новини, Левам - спокуси, Скорпіонам - недоброзичливці

12:30

"Бойові комарі": ЗСУ висміяли "атаку" дрона в Севастополі, яку "відбивали" кораблі ЧФ РФВідео

12:28

Любовний гороскоп на листопад-2022: найнебезпечніші дні для закоханих і найкращі для нових знайомствВідео

12:16

"Бавовна" У Севастополі: Геращенко повідомляє про "самоліквідацію" 4 військових кораблів РФВідео

11:38

Бійці ЗСУ завдали удару по військах РФ на Луганщині: горіли склади БК, казарми та техніка ворогаВідео

11:27

В іранському дроні Mohajer-6, яким РФ била по Україні, виявили український компонент – ГУРВідео

11:20

Росія може завдати повторний ракетний удар по Україні в період сильних морозів - Чорновіл

11:09

"Хоче рибку з'їсти і зручно влаштуватися": Арестович жорстко висловився про Путіна через ядерні погрозиВідео

11:00

Яка квітка вам сподобалась найбільше: тест розкаже, якими вас бачать чоловіки

10:48

"Путін перейшов до тривалої війни": Кулеба пояснив стратегію КремляВідео

10:28

Одна така свічка замінить 76 штук: що робити, щоби свічка горіла довшеВідео

10:26

Окупанти намагалися прорватися на північ країни - ДержприкордонслужбаВідео

10:14

Кремль розглядав ядерний удар по Німеччині перед вторгненням в Україну – SpiegelВідео

10:10

Щирості від них не чекайте: імена жінок, які заздрять всім навколоВідео

Реклама
10:04

Хотіли йти в наступ: ЗСУ знищили близько 300 російських окупантів точковим ударомВідео

09:55

Росія вичерпує свої ресурси, Україна скоро зайде до Бєлгорода і Курська - ЧорновілВідео

09:32

У Севастополі гучна "бавовна", окупанти перекрили бухтуВідео

08:50

Повоював 3 дні: ЗСУ ліквідували російського кулеметника з ВолгоградаВідео

08:33

"Оборонна операція йде за планом": Залужний назвав 4 ключові завдання для ЗСУВідео

08:24

Імітація ядерного удару, позиційні бої і привид переговорівПогляд

08:17

ЗСУ потужно "насипали" ворогу": на півдні знищено 3 склади з боєприпасами та понад 3 десятки солдатВідео

07:44

Бреше про досягнення: Росія перебільшує свої "успіхи" під Бахмутом - ISWВідео

06:16

Десатанізацію треба провести в головному кублі диявола - в КремліПогляд

03:30

Сара Джессіка Паркер прогулялася з дорослим сином

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти