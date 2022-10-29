У РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна, на якого "кидався" Кадиров

В РФ звільнили скандального командувача наступом в Україні генерала Лапіна/ Википедия

У країні-агресорці Росії зняли з посади командувача російським угрупуванням "Центр" у війні проти України генерал-лейтенанта Олександра Лапіна. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Офіційного підтвердження про звільнення Лапіна з посади від російського Міністерства оборони поки що немає.

Раніше дії генерал-лейтенанта неодноразово критикував глава TikTok-військ Рамзан Кадиров. Він звинувачував воєначальника у непрофесійності та ще безлічі "гріхів".

Спочатку Кадиров "накинувся" на Лапіна через втрату міста Лиман на Донеччині, який змогли відбити в окупантів українські військові.

Потім "неприязнь" глави Чечні тільки загострювалася. 28 жовтня у своєму Telelgram-каналі він звинувачував Лапіна у тому, що той допустив прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині. При цьому Кадиров написав, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв’язатися з російським генералом.

Путін програє війну в Україні

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що російський диктатор Володимир Путін уже не розраховує на якісь швидкі бойові дії проти України – він уже перейшов до тривалої і виснажливої війни.

Також раніше повідомлялося, що на фоні наступу ЗСУ і втечі з Росії все більшої кількості розумних людей російські еліти починають розуміти, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було помилкою. Вони бачать, що російський диктатор Володимир Путін програє війну, а поразка Росії у війні може призвести до падіння путінського режиму. Тому еліти РФ уже зараз починають обговорювати, як їм далі жити без диктатора Путіна.

Проте деякі джерела в адміністрації президента РФ вважають, що чинний президент РФ Володимир Путін повинен стати переможцем президентської кампанії 2024 року в РФ. У Кремлі мають намір домогтися для Путіна рекордних результатів на прийдешніх виборах, розповіли джерела.

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