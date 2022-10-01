"Розжалувати нездара": Кадиров оскаженів та влаштував розбірки з генералом через втрату Лиману

Рамзан Кадиров влаштував розбірки з генерал-полковником Олександром Лапіним

Глава Чечні Рамзан Кадиров закотив істерику і в сказі став звинувачувати російських генералів у ганебній здачі Лиману в Донецькій області, який звільнили Збройні сили України.

При цьому він вже знайшов винного за здачу Лиману. Ним, на думку глави Чечні є командувач Центральним військовим округом РФ генерал-полковник Олександр Лапін. Про це Кадиров написав у Telegram.

"Той самий Лапін, який отримав зірку героя Росії за взяття Лисичанська, хоча де-факто його там і поруч не було. Лапіну віддали в підпорядкування і війська Західного військового округу", - написав Кадиров.

У пориві сказу Кадиров вирішив себе не стримувати і рясно полив брудом Лапіна.

"Генерал-полковник виставив на всіх рубежах Лиманського напрямку мобілізованих бійців з "ЛНР" та інші підрозділи, але не забезпечив їх необхідним зв'язком, взаємодією і підвезенням боєприпасів", - пише глава Чечні.

Він повідомив, що доповідав про події главі генштабу Герасимову, але там його запевнили, що довіряють Лапіну.

"Через тиждень Лапін переносить свій штаб в Старобільськ, за сотню кілометрів від своїх підлеглих, а сам відсиджується в Луганську. Як можна оперативно управляти підрозділами, перебуваючи в 150 км від них? Через відсутність елементарної військової логістики сьогодні ми залишили кілька населених пунктів і велику ділянку території", - вважає глава Чечні.

"Прикро не те, що Лапін нездара. А те, що його покривають нагорі керівники в Генштабі. Будь моя воля, я б розжалував Лапіна до рядового", - бризкає слиною Кадиров.

Звільнення Лиману

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України підняли український прапор на в'їзді в Лиман Донецької області. Відео бійці опублікували 1 жовтня в мережі.

На відео наші захисники закріпили український прапор на міській стелі в Лимані.

"1 жовтня. Розгортаємо наш державний прапор, встановлюємо на нашу землю. Лиман. Все буде Україна", - каже боєць.

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