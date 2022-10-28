Кадиров "наїхав" на генерала РФ і розхвалив Пригожина: в оточенні Путіна зростає розкол

Кадиров "наїхав" на генерала РФ і розхвалив Пригожина/ скрін, соцмережі

Глава Чечні Рамзан Кадиров знову накинувся з критикою на командувача Центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна. Якщо попереднього разу він критикував генерала через втрату окупантами Лимана на Донеччині, то цього разу Лапіну "дісталося на горіхи" через прорив українських військових біля Кремінної на Луганщині.

Кадиров написав у своєму Telegram-каналі, що нібито вже кілька днів ніяк не може зв’язатися з російським генералом Лапіним.

"Щодо генерал-полковника Лапіна, то останні кілька днів я намагаюся через своїх командирів спецпідрозділів встановити з ним зв'язок. Але мої хлопці не можуть його знайти. Хіба не повинен командувач бути на своєму місці та на зв'язку з колегами?", – зазначає глава TikTok-військ.

Він розкритикував Лапіна за те, що той, мовляв, допустив прорив українських військових в районі лінії оборони населених пунктів Терни, Торське і Ямполівка Донецької області.

За словами Кадирова, лінію оборони, за яку відповідальним був саме цей генерал, без бою перетнули 5 бронетранспортерів і 50 українських воїнів. Після цього начебто довелося зняти "оборону" окупантами міста Рубіжне і перекинути додаткові сили на напрямок, де прорвалися захисники України.

"Цілу добу перекинуті туди сили не могли знайти бійців Лапіна. Довелося самим тримати оборону і потім успішно просуватися вперед. Водночас усі ці дні інтернет-ресурси лише й розповідали про великі подвиги ЦВО під керівництвом Лапіна, з яким ніхто не міг навіть елементарно зв'язатися", – розкритикував російського генерала Кадиров.

Він нагадав Лапіну і його "колишні гріхи", коли українські військові змогли захопити Лиман. Також Кадиров перерахував нагороди Лапіна і почав ставити питання, яким чином той їх отримав.

У той же час Кадиров розхвалив керівника приватної військової компанії "Вагнера" Євгена Пригожина, якого називають "кухарем Путіна". Глава Чечні назвав Пригожина "природженим воїном", а вагнерівців – "справжніми професіоналами і патріотами Росії".

Кадиров і Пригожин могли змовитися проти Міноборони РФ

Глава Чечні Рамзан Кадиров і власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин після втрати російськими окупантами Лиману на початку жовтня почали різко критикувати російське військо і Міноборони РФ. При цьому аналітики наголошують, що заяви Кадирова і Пригожина публічно підривають авторитет російського диктатора Володимира Путіна.

Пізніше експерти почали заявляти, що Путін може залишатися номінальною політичною фігурою, оскільки він вже втратив владу. Наразі йде боротьба за управління державою між групою секретаря Радбезу Миколою Патрушевим і ФСБ з групою Євгена Пригожина (ПВК Вагнер), Рамзана Кадирова (глава Чечні), нациста Дугіна, командувача "СВО" Суровікіна і ГРУ ГШ РФ.

Дипломат та ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначав, що Кадиров і Пригожин як критикували, так і будуть критикувати російську окупаційну армію ‒ заради власної вигоди. Вони грають у свою гру.

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