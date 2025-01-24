У РФ назвали умову завершення війни в Україні та висунули нахабний ультиматум

У МЗС РФ заговорили про домовленості щодо завершення війни в Україні.

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У РФ істерять через курс України в НАТО / колаж: Главред, фото: Вікімедіа, 43 ОМБ

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У РФ вимагають скасувати рішення Бухарестського саміту 2008 року

У Москві хочуть "залізобетонного врегулювання" в Україні

Заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко озвучив вимогу Москви до НАТО скасувати рішення Бухарестського саміту 2008 року, яке передбачало можливість вступу України до Альянсу.

Грушко заявив, що потенційний вступ України до НАТО "унеможливлює досягнення миру в Україні та створення будь-якої архітектури безпеки". Він також зазначив, що Росія домагатиметься не тільки юридичних гарантій щодо невступу України до НАТО, а й спроби переконати сам Альянс зробити це своєю офіційною політикою, передають росЗМІ.

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"Для нас це один із ключових елементів можливої домовленості щодо конфлікту в Україні, це елемент, пов'язаний з усуненням корінних причин цього конфлікту. І ми будемо домагатися не тільки залізобетонних гарантій міжнародно-правових, які б унеможливлювали в будь-якому вигляді членство України в НАТО, а й наполягатимемо на тому, щоб це також стало політикою самого альянсу", - підкреслив Грушко.

/ Инфографика: Главред

Грушко назвав рішення Бухарестського саміту "катастрофічним для європейської безпеки" і наголосив, що його невідкликання призведе до "двозначності", що є неприйнятним для Росії в контексті мирного врегулювання.

"Невідкликання цього формулювання буде створювати двозначність, яка абсолютно неприйнятна для нас, коли ми говоримо про необхідність досягнення життєздатного, сталого, залізобетонного врегулювання конфлікту в Україні та навколо неї", - додав він.

Вступ України до НАТО - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання щодо того, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.

Нагадаємо, у НАТО підтвердили, що всередині організації наразі немає єдності з приводу північноатлантичної інтеграції України. Тому питання членства в НАТО досі "не на порядку денному".

Як повідомляв раніше Главред, основна увага на саміті НАТО була зосереджена на зміцненні перемоги України в довгостроковій перспективі. Саміту НАТО передував саміт Миру в Швейцарії, де низка країн Заходу підписала з Україною власні гарантії безпеки.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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