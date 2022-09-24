Революція і розпад імперії: Фейгін розкрив сценарій розвалу Росії

Марк Фейгін спрогнозував сценарій розпаду Росії / УНІАН/РБК-Україна

У Росії революційний шлях передбачає повну зміну системи влади, заявив російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін.

"Це можливо, але тільки не у всій Росії, а на якійсь її частині. А якщо в результаті розпаду не залишиться Росії в тому вигляді, в якому ми її бачимо, то що від неї залишиться, цілком може потурбуватися самозбереженням, а не якимись імперськими завоюваннями", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Співрозмовник вважає, що якщо в РФ збережеться нинішня система, то є шанси на те, що на якомусь витку, через 10-20 років, "виникне спокуса" повторення агресії.

Разом з тим він упевнений, що можлива військова поразка від України стане сильним фактором всередині РФ.

"Це не просто поразка в холодній війні. Поразка у війні на театрі військових дій, та ще й від однієї з країн колишнього СРСР - це зовсім інше. Адже, як з'ясувалося, одна країна розвивалася як демократія, незважаючи ні на що, а інша - як тиранія, і вона програла. А де тоді ефективніше? Там, де народ сам відповідальний за свою долю, а диктатор, який не визначає цю долю, узурпував владу і тримає в неволі власне населення", - пояснив він.

Фейгін додав, що перемога України буде ще й ідеологічною: "У тому сенсі, що для слов'ян шлях демократії більш перспективний, ніж збереження колишньої сакральності влади і всього цього набору (відмова від політичної демократії і прав, які сприймаються як вестернізація). Якщо відбудеться така зміна, то по-різному все може скластися".

Нагадаємо, раніше Фейгін розповів про те, що "перегрупування" підрозділів РФ в Харківській області було звичайним відступом і втратою раніше захоплених територій.

За його словами, деокупація практично всієї Харківської області суттєво вплинула на громадську думку в РФ.

Він також не виключив, що одним з елементів Перемоги у війні з російськими окупантами може бути перенесення бойових дій на територію противника.

Читайте ще: