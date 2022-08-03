"Росію розірвуть на шматки": Данілов спрогнозував розвал РФ після війни в Україні

Країну-агресорку роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись захопили, вважає секретар РНБО.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що на Росію чекає відплата після війни, яку розв'язав Кремль.
Країну-агресорку роздиратимуть на шматки. Кожна держава відбере назад ту територію, яку окупанти колись захопили. Про це Данілов сказав в інтерв'ю 24 каналу.
Данілов також зазначив, що коли починалася повномасштабна війна, Україна й мріяти не могла про таке озброєння, яке зараз отримує від Заходу. Тоді вдалося отримати лише протитанкові ракетні комплекси Javelin і NLAW, а також переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Данілов згадав, як у березні президент з командою щоранку збиралися і "ламали голови", де взяти додаткову зброю.
"Через один-два тижні все поступово пішло вперед. І зараз в України зовсім інші назви озброєнь та інша якість", - зазначив він.
За його словами, на Заході вражені, наскільки швидко українці опановують зброю. Іноді вдавалося освоїти його за півтора-два тижні, хоча на це повинно було йти по 3-5 місяців.
Як повідомляв Главред, секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував випадки, коли здорові чоловіки замість того, щоби захищати Україну, тікають за кордон.
За його словами, якщо чоловік не може тримати в руках зброю, він може знайти альтернативу і допомагати країні іншим способом.
"Нічого ховатися за жіночими спідницями і тікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати і тримати в руках зброю – допомагайте іншим способом. Знаходьте будь-які можливості", – сказав Данілов.
Нагадаємо, раніше експерти описали три сценарії, згідно з якими може розвиватися війна в Україні. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року.
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