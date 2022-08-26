УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін сам підготує наступника і узгодить з елітою: аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФ

26 серпня 2022, 11:22

Президент РФ може недовго протриматися у своєму кріслі. Але під час запланованої зміни влади продуманий сценарій може "зірватися".

Путін сам підготує наступника і узгодить з елітою: аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФ
Аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФ/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін може найближчим часом відійти від справ. При цьому це може статися не обов’язково за власним бажанням Путіна – на нього можуть натиснути російські еліти.

Таку думку висловив керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, аналітик Олексій Їжак, пише "Новое время". За його словами, найімовірніше зміна влади в РФ відбудеться так само, як це було під час розпаду Радянського Союзу. Тоді спочатку відбулася керована зміна влади і політики, а потім усе через низку обставин вийшло з-під контролю.

Аналітик вважає, що Путін може сам підготувати свого наступника. Але його кандидатуру він узгоджуватиме з російською елітою.

"Потім виникне така ситуація, як, наприклад, у сучасному Казахстані. Коли, здавалось, ідеально проведений транзит з відходом патріарха завершиться кризою. Однак, наразі Росія орієнтується саме на такий сценарій, коли патріарх відходить від крісла президента, однак очолює Раду безпеки та оборони та контролює силові структури, ще й, певно, квоту в парламенті", – пояснив експерт.

У той же час аналітик не відкидає варіанту, що під час реалізації такого плану зміни влади в РФ щось може піти не так. Адже зараз російська система влади досить напружена. Крім цього, різні представники еліти можуть "мати зуб" один на одного, адже вони неодноразово один проти одного вчиняли різні злочини.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що на сьогодні безпечного для України наступника Путіна немає. Причому складно уявити, хто б міг опинитися в Кремлі замість Путіна. Для зміни політичного режиму у Росії потрібен час. Українська держава і Захід повинні розуміти ситуацію і посилювати свої позиції.

Нагадаємо, раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа висловив думку, що російського диктатора Володимира Путіна ліквідують співробітники Служби безпеки ФСО РФ, як тільки зрозуміють, що він в'яне.

Читайте також:

новини Росії війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Путін новини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:56

"Триватиме 2-3 місяці до зими": Арестович заявив про початок четвертого етапу війни в Україні

12:19

Другий раз два роки: зірку фільмів Один вдома звинуватили у зґвалтуванні

12:17

Кажуть, що допомагає: навіщо деякі люди обертають ноги фольгою

12:07

ЗСУ знищили з HIMARS базу окупантів у Кадіївці: ліквідовано 200 російських десантниківФото

11:59

У Полтаві вчителька біології виправдовувала агресію РФ та розповідала учням про "звірства" Азова

Реклама
11:31

Злісна сестра: Крістіна Орбакайте була проти появи у Пугачової двійнят від Галкіна

11:22

Путін сам підготує наступника і узгодить з елітою: аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФВідео

11:19

Група 1+1 media ексклюзивно та безкоштовно транслюватиме Чемпіонат світу з волейболу серед чоловіків

11:13

Невістка-стриптизерка Тарзана і Корольової показала щасливе фото з весілля

11:01

Кому не можна їсти халву і яка халва найкориснішаВідео

10:55

З днем народження, кум - прикольні картинки і листівки, душевні привітання імениннику

10:48

Щойно Путін помре або втратить владу, путінізм випустить дух разом з нимПогляд

10:38

Російський блогер "навів", ЗСУ знищили: база "П'ятнашки" в "ДНР" перетворилася на попіл

10:33

"Бажаємо возз’єднатися з Каддафі і Хусейном": у МОУ відповіли Лукашенку на цинічне "привітання" УкраїниВідео

10:16

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

09:49

РФ чекає ще більше "сюрпризів": ЗСУ цього тижня знищили 7 складів боєприпасів ворогаВідео

09:42

"Мій синочок годину тут пролежав": ракета РФ вбила 11-річну дитину в Чаплиному, сім'я згоріла живцемВідео

09:22

"Ракетний терор РФ буде подолано": Зеленський розповів про розмову з Байденом і постачання ППОВідео

09:11

"Це буде божевілля": британський експерт назвав терміни, коли війська РФ вийдуть з УкраїниВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні, 26 серпня 2022: Левам - щастя в любові, Козерогам - заздрість, Рибам - пліткиВідео

Реклама
08:43

Путін отримав прочуханки від українців, здувся і скисПогляд

08:18

Путін збільшує армію РФ: в Міноборони України порадили закупити 2 млн мішків для трупівВідео

08:02

Подолав 7,5 тис. км, щоби померти в Україні: ЗСУ ліквідували матроса Тихоокеанського флоту РФ

07:20

У районі Запорізької АЕС спалахнула пожежа, видно стовп диму - фото із супутника

06:41

Німеччина не постачатиме Україні зброю, з якої можна обстріляти РФ - Шольц

06:00

Дурість чи навмисна провокація: чому Папа Римський пошкодував ДугінуПогляд

05:40

Провокують біду: 3 рослини, які потрібно викинути з будинкуВідео

05:30

Відведе біду і притягне удачу: три знаки зодіаку, яким обов'язково потрібно носити золото

05:00

Путін зібрав сотні одиниць авіації біля кордонів України, бо боїться контрнаступу ЗСУ – експертВідео

04:41

Як правильно підготувати дитину до школи та чи віддавати у шість років поради батькам

04:15

"Українське серце розривається": Кулеба відреагував на заяву Папи Римського про вбивство ДугіноїВідео

03:50

У моду на осінь 2022 входить дивовижна зачіска, яку можна зробити за 1 хвилинуФото

03:20

Ідеальна закуска з лаваша з простою начинкою: найсмачніший рецептВідео

03:10

Африканська спека атакує: синоптик назвала найспекотніший деньВідео

02:33

48-річна Пенелопа Крус виставила затягнуті в латекс принади на обкладинці іменитого глянцю

02:02

"І її споїти вирішила": Волочкова показала рідкісне фото з мамою

01:35

Як відбілити гумову підошву кросівок: 5 простих порад, які зекономлять ваш час

01:04

Гороскоп на тиждень 29 серпня - 4 вересня: Овнам – удача в грошах, Скорпіонам – радісна зустріч, Стрільцям - сваркиВідео

00:51

Прикмети на 26 серпня: названо 5 заборон, які не можна порушуватиВідео

25 серпня, четвер
23:52

"Криворукі дебіли": Арестович різко висловився щодо трагедії в ЧаплиномуВідео

Реклама
23:24

Зеленський щодо ситуації на ЗАЕС: сьогодні вдалося уникнути ядерної катастрофиВідео

22:55

Експерт пояснив, чи вдасться Росії завдати одномоментного ракетного ударуВідео

22:42

Розмова Зеленського і Байдена: про що домовилися президентиВідео

22:26

ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступВідео

22:15

"Заподіяти біль" не вдалося: торгівля Росії з США дає більше мільярда на місяцьВідео

22:05

Киянку-мовчунку Ганну Сєдокову депортують з РФ

21:52

Українців закликали евакуюватися ще з одного містаВідео

21:38

У Байдена присвоять назву місії в Україні та призначать генерала - WSJВідео

21:34

Перевів 60 млн доларів на ЗСУ: Астаф'єва показала чоловіка, який крупно допоміг українській арміїВідео

21:25

У мережі з'явилося фото сурогатної матері дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти