Путін сам підготує наступника і узгодить з елітою: аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФ

Аналітик пояснив, як може змінитися влада в РФ/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін може найближчим часом відійти від справ. При цьому це може статися не обов’язково за власним бажанням Путіна – на нього можуть натиснути російські еліти.

Таку думку висловив керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень, аналітик Олексій Їжак, пише "Новое время". За його словами, найімовірніше зміна влади в РФ відбудеться так само, як це було під час розпаду Радянського Союзу. Тоді спочатку відбулася керована зміна влади і політики, а потім усе через низку обставин вийшло з-під контролю.

Аналітик вважає, що Путін може сам підготувати свого наступника. Але його кандидатуру він узгоджуватиме з російською елітою.

"Потім виникне така ситуація, як, наприклад, у сучасному Казахстані. Коли, здавалось, ідеально проведений транзит з відходом патріарха завершиться кризою. Однак, наразі Росія орієнтується саме на такий сценарій, коли патріарх відходить від крісла президента, однак очолює Раду безпеки та оборони та контролює силові структури, ще й, певно, квоту в парламенті", – пояснив експерт.

У той же час аналітик не відкидає варіанту, що під час реалізації такого плану зміни влади в РФ щось може піти не так. Адже зараз російська система влади досить напружена. Крім цього, різні представники еліти можуть "мати зуб" один на одного, адже вони неодноразово один проти одного вчиняли різні злочини.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що на сьогодні безпечного для України наступника Путіна немає. Причому складно уявити, хто б міг опинитися в Кремлі замість Путіна. Для зміни політичного режиму у Росії потрібен час. Українська держава і Захід повинні розуміти ситуацію і посилювати свої позиції.

Нагадаємо, раніше директор Інституту дослідження російської агресії Юрій Шуліпа висловив думку, що російського диктатора Володимира Путіна ліквідують співробітники Служби безпеки ФСО РФ, як тільки зрозуміють, що він в'яне.

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