УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Forbes назвав п'ять ознак краху путінського режиму в РФ

27 квітня 2022, 10:47

Навіть без постійних чуток про погіршення здоров'я Путіна важко повірити, що хитка будівля під назвою Росія, якою він керує, протримається довго.

Путина
На режим Володимира Путіна чекає крах / Reuters

Росія провалила свій бліцкриг в Україні, українська кампанія може означати останній подих путінської епохи.

Видання Forbes назвало п'ять причин, які підтверджують швидкий крах влади РФ. Багато з цих причин виникли ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Провалена військова діяльність.

"Його (Путіна, – ред.) війська погано навчені та позбавлені ініціативи. Його обладнання крихке і в поганому стані. Його воєначальникам не вистачає гнучкості, щоби пристосуватися до умов, які змінюються", - пише видання.

Схоже, що корупція, що пронизує російське суспільство, заразила його армію, що призвело до ерозії стандартів і морального духу.

Економіка РФ руйнувалася ще до санкцій.

ВВП Росії на душу населення займає лише 55-е місце в світі за паритетом купівельної спроможності, і цей показник, ймовірно, впаде, оскільки економічні санкції візьмуть своє.

Експорт країни значною мірою сконцентрований на викопному паливі в той час, коли світ переходить на поновлювані джерела енергії. Попри зусилля з розвитку місцевої технологічної галузі, Росія неконкурентоспроможна в області передових технологій за межами аерокосмічного сектора і змушена імпортувати багато товарів, такі як мікрочіпи.

читайте такожБуде як в СРСР і Північній Кореї: економіст описав майбутнє росіян після оголошення дефолту

Погана демографічна ситуація

У Росії спостерігаються одні з найгірших демографічних тенденцій серед промислово розвинених країн. Якщо ВВП на душу населення в Росії нижче номіналу, тривалість життя в ній набагато нижча.

Молодь Росії все більше схиляється до еміграції

"Путін - людина минулого. Мабуть, він не користується Інтернетом і у нього немає смартфона. Це передбачувано позбавляє його контакту з наймолодшими верствами населення Росії, які в значній мірі покладаються на соціальні мережі", – йдеться у публікації.

Зазначається, що війна в Україні значно збільшила швидкість, з якою росіяни залишають свою країну. Німецьке інформаційне агентство DW повідомляє, що сотні тисяч росіян емігрували з початку війни, що являє собою "найбільший результат з часів Жовтневої революції".

Строката колекція держав-клієнтів Росії виснажує державні ресурси.

"Підхід Москви до своєї безпеки схожий на колоніалізм. РФ підтримує звіринець залежних держав, які потрапляють в одну з двох категорій: сусідні диктатури, що колись входили до складу Радянського Союзу, і більш віддалені авторитарні режими, такі як Куба і Сирія", - пише автор статті.

Він нагадав, що незадовго до вторгнення в Україну Москва відправила війська в Казахстан, щоби допомогти місцевому диктатору придушити народні демонстрації. Те ж саме відноситься і до Білорусі, в якій Росія підтримує режим Олександра Лукашенка при владі.

"Якими б не були переваги цих відносин з точки зору безпеки, вони майже або зовсім не приносять користі російській економіці. Такі зв'язки мало чим нагадують такі союзи, як НАТО, де участь є добровільною, а лідери обираються демократичним шляхом. Вони символізують слабкість, яка пронизує всі аспекти російської держави", - йдеться у статті.

В цілому, навіть без постійних чуток про погіршення здоров'я Путіна важко повірити, що хитка будівля, якою він керує, протримається довго, резюмує автор.

Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві "Пять глаз" припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

Інші новини:

viber
Володимир Путін Путін хворий
Реклама
Популярне
Подружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду паруПодружжя чекало дитину: ракета РФ, що потрапила в багатоповерхівку Одеси, вбила молоду пару Чому доля режиму Путіна вирішиться до 9 травняЧому доля режиму Путіна вирішиться до 9 травня "Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені Адольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для УкраїниАдольф і Єва: чому обручка у коханки Путіна Кабаєвої - хороший знак для України З Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт БандераЗ Javelin і в "касці" ЗСУ: в Мережі стрімко набирає популярність патріотичний кіт Бандера
Підтримайте Главред

Останні новини

12:02

"Коли не буде чим напихати черево": Подоляк заявив, що з низки причин Росії загрожують бунти

11:45

"Твій обов'язок - стерти українську націю з лиця землі": РПЦ закликає солдатів до геноциду

11:23

Україна вже отримала стратегічну перемогу над РосієюПогляд

11:21

У Сєвєродонецьку священик УПЦ МП "зливав" окупантам інформацію про ЗСУ

11:20

ЗСУ збили високоточний дрон-камікадзе РФ "Куб-БЛА", який вперше застосували на війні в УкраїніФото

Реклама
11:14

"Погані новини для РФ": Подоляк прокоментував зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі Рамштайн

10:59

Гороскоп на сьогодні, 27 квітня 2022: Ракам – успіх, Козерогам - втрати, Рибам - зміни в особистому житті

10:47

Forbes назвав п'ять ознак краху путінського режиму в РФВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 28 квітня 2022: Левам - інтриги, Козерогам - доленосні знайомства, Рибам - віщі сни

10:29

"Каструвати" військову міць РФ: у США оголосили, яким бачать результат війни в Україні – CNNВідео

10:14

"Він гей, одружився на Пугачовій заради грошей!": Симоньян коробить від правди Галкіна про війну в Україні

09:51

Колишній друг Путіна розповів, хто повинен був стати наступником диктатора РФ замість Медведєва

09:37

Російська "сушка" і "алігатор" перетворилися на купу металу: ЗСУ знищили 7 повітряних цілейВідео

09:32

Злякалися і здали позиції орків: українські бійці взяли в полон у бою двох "ДНРівців" на ЗапоріжжіФотоВідео

09:19

Молдова ризикує знехтувати шансом розправитися з Придністров'ямПогляд

09:09

ВСУ повернули під контроль Києва три населених пункти на Миколаївщині - Геращенко

08:48

Вибухи прогриміли в Курську і Воронежі, під Бєлгородом палає склад боєприпасівВідео

08:48

Як отримати відшкодування за пошкоджене війною майно: подати заявку в "Діі"

08:35

Наступ окупантів триватиме ще 7-10 днів, далі РФ видихнеться - Жданов

08:12

Росіянка накинулася на українку в Швеції і розтерзала український прапорВідео

Реклама
07:49

На Запоріжжі захисники України відправили "на концерт Кобзона" десятки окупантівВідео

07:25

ЗСУ вдарили по окупованому острову Зміїний: ворожий ЗРК Стріла-10 пішов за російським кораблем

07:04

У межах благодійного матчу "Боруссія" — "Динамо" в Німеччині зібрали щонайменше 400 000 євро для УкраїниВідео

06:46

П'ять окупантів зґвалтували 14-річну українку в Бучі: вона планує зберегти дитинуВідео

06:31

Як кремлівський психопат публічно принизив Генсека ООНПогляд

05:00

Війська Росії можуть піти в нову атаку в червні-липні: нардеп розкрив плани окупантів щодо УкраїниВідео

04:03

"Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на СходіВідео

04:00

Яким чином надати підтримку постраждалим від війни: поради психолога

03:31

Дорога буде далекою: п'ять знаків зодіаку в травні можуть покинути все, що їм цінно

03:02

Андрій Макаревич розповів, кого в Росії він вважає бовдурами

02:25

Крах Путіна і відступ рашистів: ЗСУ готують зброю розплати - несподіваний прогноз таролога

01:55

"Все розвивається дуже швидко": лікар розповів, як низький тиск може довести до смерті

01:24

Збочений особистий світогляд: Ілларіонов назвав справжню причину війни Путіна в Україні

00:51

На ЧАЕС зафіксовані пошкодження споруд: експерти оцінили рівень радіації

00:26

Джонсон спрогнозував, чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю

26 квітня, вівторок
23:59

Війна Росії проти України може тривати до Нового року - АрестовичВідео

23:51

Полтава здригнулася від потужних вибухів - мерВідео

23:29

Артилеристи ЗСУ влучним пострілом "підсмажили" колону техніки РФВідео

23:16

"Дуже важко відновлюється": подруга Заворотнюк розповіла про стан актриси

23:11

Зеленський озвучив фінальну мету Росії в війні

Реклама
22:56

Армія України має намір звільнити Херсон, а Миколаїв атаки окупантів РФ наразі не чекає - КімВідео

22:35

"Принципово нова фаза": Україна переводить ЗСУ на зброю НАТО – Кулеба

22:35

Газпром підтвердив повне припинення поставок газу до ПольщіВідео

22:13

Україна найближчим часом не вступить до НАТО: головна умова - завершення війни з РФ - ПентагонВідео

21:42

Путін озвучив свою умову підписання договору щодо гарантій УкраїниВідео

21:17

Другий фронт и прорив на Київ: для чого Росія "качає" Придністров'яПогляд

21:16

Немає гарантій безпеки без Криму і Донбасу: Путін вибухнув "умовою" на перемовини з УкраїноюВідео

21:08

Що у Андрія Данилко під кепкою: Вєрка Сердючка розкрила секретВідео

20:59

"До вбивств не причетні": Путін обурив своєю версією подій в Бучі та МаріуполіВідео

20:18

Путін запевнив генсека ООН, що розраховує на домовленості з УкраїноюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти