Forbes назвав п'ять ознак краху путінського режиму в РФ

На режим Володимира Путіна чекає крах / Reuters

Росія провалила свій бліцкриг в Україні, українська кампанія може означати останній подих путінської епохи.

Видання Forbes назвало п'ять причин, які підтверджують швидкий крах влади РФ. Багато з цих причин виникли ще до початку повномасштабної війни в Україні.

Провалена військова діяльність.

"Його (Путіна, – ред.) війська погано навчені та позбавлені ініціативи. Його обладнання крихке і в поганому стані. Його воєначальникам не вистачає гнучкості, щоби пристосуватися до умов, які змінюються", - пише видання.

Схоже, що корупція, що пронизує російське суспільство, заразила його армію, що призвело до ерозії стандартів і морального духу.

Економіка РФ руйнувалася ще до санкцій.

ВВП Росії на душу населення займає лише 55-е місце в світі за паритетом купівельної спроможності, і цей показник, ймовірно, впаде, оскільки економічні санкції візьмуть своє.

Експорт країни значною мірою сконцентрований на викопному паливі в той час, коли світ переходить на поновлювані джерела енергії. Попри зусилля з розвитку місцевої технологічної галузі, Росія неконкурентоспроможна в області передових технологій за межами аерокосмічного сектора і змушена імпортувати багато товарів, такі як мікрочіпи.

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Погана демографічна ситуація

У Росії спостерігаються одні з найгірших демографічних тенденцій серед промислово розвинених країн. Якщо ВВП на душу населення в Росії нижче номіналу, тривалість життя в ній набагато нижча.

Молодь Росії все більше схиляється до еміграції

"Путін - людина минулого. Мабуть, він не користується Інтернетом і у нього немає смартфона. Це передбачувано позбавляє його контакту з наймолодшими верствами населення Росії, які в значній мірі покладаються на соціальні мережі", – йдеться у публікації.

Зазначається, що війна в Україні значно збільшила швидкість, з якою росіяни залишають свою країну. Німецьке інформаційне агентство DW повідомляє, що сотні тисяч росіян емігрували з початку війни, що являє собою "найбільший результат з часів Жовтневої революції".

Строката колекція держав-клієнтів Росії виснажує державні ресурси.

"Підхід Москви до своєї безпеки схожий на колоніалізм. РФ підтримує звіринець залежних держав, які потрапляють в одну з двох категорій: сусідні диктатури, що колись входили до складу Радянського Союзу, і більш віддалені авторитарні режими, такі як Куба і Сирія", - пише автор статті.

Він нагадав, що незадовго до вторгнення в Україну Москва відправила війська в Казахстан, щоби допомогти місцевому диктатору придушити народні демонстрації. Те ж саме відноситься і до Білорусі, в якій Росія підтримує режим Олександра Лукашенка при владі.

"Якими б не були переваги цих відносин з точки зору безпеки, вони майже або зовсім не приносять користі російській економіці. Такі зв'язки мало чим нагадують такі союзи, як НАТО, де участь є добровільною, а лідери обираються демократичним шляхом. Вони символізують слабкість, яка пронизує всі аспекти російської держави", - йдеться у статті.

В цілому, навіть без постійних чуток про погіршення здоров'я Путіна важко повірити, що хитка будівля, якою він керує, протримається довго, резюмує автор.

Володимир Путін хворий - що відомо

За інформацією журналістів, президент Росії Володимир Путін вже багато місяців ховається у своєму бункері на Алтаї. Однією з причин відлюдництва називають хворобу.

Як вважають в американській розвідці, у Путіна може бути мозковий розлад, який був викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникає внаслідок лікування онкологічних захворювань стероїдами.

У розвідувальному співтоваристві "Пять глаз" припускають, що військове вторгнення Росії в Україну може пояснюватися посиленням нездатності ясно мислити, оскільки він не був проінформований про можливі невдачі перед реалізацією своїх злочинних планів.

Також преса на Заході підозрює у Путіна хворобу Паркінсона, Синдром Аспергера, рак підшлункової залози або рак спинного мозку.

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