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У РФ йде боротьба не за перемогу над Україною, а за утримання влади - Піонтковський

6 листопада 2022, 08:06

Російський диктатор Володимир Путін намагається втриматися "на троні", переклавши провину за поразку на фронті на військових генералів.

Путін, Піонтковський
Піонтковський вважає, що Путін хоче перекласти провину за поразку на фронті на військових генералів / Фото: сайт Кремля, скріншот

У Росії вже почалася боротьба не за перемогу у війні з Україною, а за збереження влади. Звільнення тимчасово окупованого Херсона стане тригером для війни між озброєними загонами еліт. Таку думку озвучив російський політолог Андрій Піонтковський.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається втриматися "на троні", переклавши провину за поразку на фронті на військових генералів. Піонтковський переконаний, що атаки глави Чечні Рамзана Кадирова і керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина на військове командування пов'язане саме з цим.

"Ми бачимо атаки Кадирова і Пригожина на російських генералів. Путін спустив цих собак, щоб у суспільній свідомості провину за поразки під Києвом і Харковом перекласти на військових. Повна аналогія з гітлерівськими часами! Путін спустив навмисне цих псів, щоб вони переконували народ у тому, що винні генерали. Але пси вже виросли у великих вовків, які показують ікла самому Путіну", - сказав політолог в ефірі телеканалу Еспресо.

Піонтковський вважає, що втрата росіянами Херсона і відповідні атаки по російських містах ракетами ATACMS кардинально змінять політичну ситуацію в Росії.

"У Росії вже почалася боротьба не за те, як краще перемогти Україну, а за те, як правлячій верхівці зберегти владу і власність в країні, яка зазнає поразки, а тим, хто нижче – як захопити цю владу. Про це вже думають не тільки Пригожин з Кадировим. Тобто, атмосфера громадянської війни, а точніше війни між збройними загонами еліт, нагнітається вже зараз. А звільнення Херсона стане тригером конфлікту", - упевнений експерт.

Раніше Піонтковський прогнозував, що Збройні Сили України звільнять окупований Херсон вже в листопаді.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дефрагментація Російської Федерації вже почалася. У країні-агресорі триває активна боротьба за можливість бути при владі в майбутньому. Вже зараз там є по суті вісім армій, і кожна з них має своє політичне крило.

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