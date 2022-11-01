"Кухар Путіна" Пригожин несподівано зробив комплімент Зеленському

Пригожин назвав назвав Зеленського "симпатичним хлопцем" / Фото ОП, росЗМІ

Куратор ПВК "Вагнера" (він же "кухар Путіна") Євген Пригожин несподівано зробив комплімент президенту України Володимиру Зеленському. Він назвав українського лідера "симпатичним хлопцем" і відзначив його впевненість у собі.

Так Пригожин відповів на запитання російського журналіста про те, хто небезпечніший для РФ сьогодні – Зеленський чи російський публіцист Олександр Невзоров. Відповідь була опублікована в Telegram-каналі Кепка Пригожина.

"Ви порівнюєте Зеленського та Невзорова. Зеленський хоч і є президентом країни ворожої зараз Російській Федерації, але все ж він – твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець", – написав творець ПВК "Вагнера".

Невзорова ж Пригожин назвав "базікою".

"А про Олександра Глібовича я цього сказати не можу. Він красиво говорить, у нього хороші мовні звороти, хоча останнім часом все це трошки пахне некрофілією і, чесно кажучи, він чарівний, але базіка", – написав Пригожин.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Російський опозиціонер та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вважає, що на тлі провалів у війні з Україною Пригожин і Кадиров, ймовірно, з підтримкою Золотова, явно вже починають думати про життя після Путіна.

Каспаров зазначив, що ніхто не знає точного сценарію повалення Путіна, але всі розуміють, що щось трапиться.

"Режим приречений, а конкретний сценарій вторинний. Кадиров, Пригожин і всі інші розуміють, що щось трапиться, і треба до цього готуватися (...) але вони не розуміють, що стабільна влада в Росії можлива буде лише в тому випадку, коли будуть скасовані санкції. Тому ніякі Пригожини і Кадирови не зможуть втриматися, якщо вони не отримають підтримки Заходу в питанні скасування санкцій", - вважає опозиціонер.

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