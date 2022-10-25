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Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна - ISW

25 жовтня 2022, 06:34

У добровольчий батальйон "кухаря" Путіна влаштувався і колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін, який відомий своєю їдкою критикою керівництва Міноборони РФ.

гиркин, пригожин
​ Пригожин створює структуру, яка може загрожувати владі Путіна / t.me/kazansky2017/Скриншот

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті, саме Пригожин рекрутує добровольчий батальйон, в який тепер влаштувався колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін.

Гіркін відомий своєю їдкою критикою керівництва Міноборони РФ. Пригожин також може вільно рекламувати себе і свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників або Збройні сили Росії. Керівник ПВК, наприклад, саркастично заявив, що він будує "лінію Вагнера", щоби російські збройні сили, які "ховаються за спинами Вагнера", почувалися у безпеці.

Експерти зазначають, що Путін залежить від сил "Вагнера" в Бахмуті та, ймовірно, намагається умиротворити Пригожина, який підриває армію.

Аналітики зазначають, що Пригожин, мабуть, дистанціювався від глави Чечні Рамзана Кадирова після того, як їхня спільна критика російського вищого військового командування привернула велику увагу. Цей риторичний зсув може вказувати на те, що Кадиров втрачає вплив і може боятися втратити свій контроль над регіоном на тлі несхвалення чеченців його вимог на підтримку путінської війни.

Як повідомляв Главред, в оточенні Володимира Путіна зростає роздратування по відношенню до диктатора через те, що він вимагає результатів на війні з Україною, хоча йому регулярно доповідають про проблеми на фронті, втрату частини анексованих територій і про те, що війна фактично програна. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Видання Politico писало, що провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Втім, все залежатиме від ходу війни, яка обертається проти Путіна і підриває його непереможність.

Шведський експерт, дослідник Росії Штефан Хедлунд вважає, що поразка Росії у розв'язаній нею війні в Україні може призвести до серйозних наслідків у країні-агресорі. Зокрема, до громадянській війні і краху держави. Це два з трьох сценаріїв розвитку подій.

Існую і третій сценарій - збереження режиму Путіна з подальшою "структурною мілітаризацією". При цьому кожен з трьох сценаріїв передбачає значний занепад економіки РФ.

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