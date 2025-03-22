Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

БПЛА атакували одразу два регіони Росії.

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Безпілотники атакували промисловий об'єкт / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал ASTRA

Про що мова:

У Ростові-на-Дону зафіксовано влучання дронів у житлові будинки.

У місті Чапаєвськ атаковано промислове підприємство.

Ростовська область зазнала атаки безпілотників, які влучили в житлові будинки Ростова-на-Дону. Про це повідомили виконувач обов’язків губернатора регіону Юрій Слюсар в Telegram та російські ЗМІ.

Системи ППО працювали в різних районах області, зокрема, дрони були знищені в Міллерівському та Шолоховському районах.

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Один із вибухів стався у багатоквартирному будинку на вулиці Горсоветовская, 49. До місця події прибули екстрені служби. Ще один вибух безпілотника зафіксували у Пролетарському районі на рівні 17-го поверху житлового будинку на вулиці Горрадянська, 49/1.

У Самарській області також фіксували безпілотники. Атака сталася вранці 22 березня, під ударом опинилося підприємство в Чапаєвську. Про це повідомляє губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщев Telegram.

"Сьогодні рано-вранці ворогом була здійснена спроба атаки одного з промислових підприємств Чапаєвська", - йдеться в публікації чиновника.

Проте, за його словами, обійшлося без постраждалих і пошкоджень. Також губернатор заявив про збиття одного безпілотника.

Варто зазначити, що відстань від Чапаєвська до кордону з Україною становить майже 890 км.

Міністерство оборони РФ також повідомило про збиття безпілотника в цьому регіоні, а загалом атаки дронів зафіксували у восьми російських областях.

За даними моніторингових груп, у Чапаєвську дронами могли атакувати підприємство АТ "Промсинтез", яке є одним із ключових виробників вибухових речовин у РФ.

Кадри вибухів у регіоні публікували в Telegram-каналі Exilenova+, де також припустили, що метою атаки міг бути саме цей об'єкт.

З відкритих джерел відомо, що АТ "Промсинтез" є "наступником" Самарського Сергієвського заводу вибухових речовин. На підприємстві технологічні процеси автоматизовані, а небезпечні операції проводять без присутності персоналу.

"На підприємстві ведеться велика робота щодо розширення номенклатури продукції", – йдеться в повідомленні.

Вибухи в Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред повідомляв, що у ніч на п'ятницю, 21 березня, на газовимірювальній станції (ГВС) "Суджа" в Курській області (РФ) прогриміли вибухи. Очевидці бачили вогняний стовп на кордоні Курської та Сумської областей.

Як йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ, ворог, нарощуючи дискредитаційну кампанію проти України, у обстрілі газовимірювальної станції "Суджа" звинуватив наші Сили оборони. Однак в Генштабі ЗСУ зазначили, що зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами.

Окрім цього, у ніч на 20 березня в Росії під удар потрапили кілька важливих для армії ворога об'єктів. Однією з цілей стала нафтобаза "Енгельс" у Саратовській області - ворог внаслідок нічної операції втратив ракети.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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