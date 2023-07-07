У РФ злетів у повітря завод вибухових речовин, є жертви

У Самарській області країни-агресора РФ прогримів вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин. Загинули шестеро людей, ще двоє - отримали травми.
Інцидент стався в місті Чапаєвську, передає російське пропагандистське видання ТАСС.
Вибух стався в момент демонтажу технічного трубопроводу. Пожежі після вибуху не було.
В даний час завод "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в Росії та СНД.
Зазначимо, в останні місяці в РФ почастішали надзвичайні події. Так, 2 липня в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю РФ прогримів потужний вибух поблизу військового аеродрому. Внаслідок вибуху утворилася величезна воронка.
У Хабаровському краї Росії стався вибух на території військової частини у селищі Тейсін Амурського району. Вибух прогримів під час розвантаження боєприпасів на пороховому складі військової частини, після чого почалася пожежа. Причина - необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.
У російському Курську на заводі з виробництва текстилю "Белполь" спалахнула потужна пожежа. Перед пожежею місцеві жителі чули вибух.
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