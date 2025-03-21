Київ і Москва 'на відстані кроку' до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

США активно просувають мирні переговори між Україною та Росією.

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США анонсують реальний прорив у переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

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США заявили про близькість припинення війни

Штати ведуть переговори між Києвом і Москвою

Після трьох років війни нарешті Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню". З такою заявою виступила речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, повідомляє The Hill.

"Ми лише на відстані кроку від повного припинення вогню, і тоді ми зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир, на який можуть покластися люди України та Росії та весь світ, і це те, що Америка допомогла досягти, і це те, що ми продовжуємо робити щодня", — сказала Брюс. відео дня

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Як відомо, США висунули пропозицію як перший крок у напрямку до ширшої мирної угоди Україні та Росії призупинити атаки на енергетичні об’єкти та інфраструктуру. Згодом президент США Дональд Трамп поспілкувався з правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що, починаючи з січня, коли Дональд Трамп повернувся на посаду президента, він активно працює над припиненням російсько-української війни.

"Ми ніколи не були ближче до миру між цими двома сторонами", - додала Брюс.

Зусилля США щодо припинення війни - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Саудівській Аравії заплановані окремі переговори між представниками США та делегаціями України й Росії. Українська сторона вестиме діалог з американськими партнерами незалежно від росіян.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі можливе лише часткове припинення вогню, а головна мета України – повне завершення війни.

Крім того, Зеленський розповів про переговори зі США щодо захисту української енергетичної інфраструктури від атак, зазначивши, що Україна пропонувала розпочати з припинення вогню в повітрі та на морі.

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Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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