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"РФ почне згасати": як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням

Даяна Швець
21 березня 2025, 13:01
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Путін більше не зможе набивати собі політичну ціну і створювати нові види загрози, пояснює експерт.
путин, ес, европа, кремль
Експерт пояснив, як Європі захистити себе без США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Що має зробити Європа, на думку експерта:

  • Терміново переозброїтися та створити власну систему безпеки
  • Припинити будь-які економічні відносини з РФ
  • Позбавити Путіна можливості фінансувати війну

Європейський Союз має закласти початок формування нової системи, використовуючи свої можливості для переозброєння у короткі терміни та створення нової європейської системи безпеки, яка майбутньому вона може трансформуватися в систему глобальної безпеки. Таку думку висловив народний депутат України п'яти скликань, голова Української народної партії, колишній міністр довкілля та навколишнього природного середовища України Юрій Костенко.

"Я думаю, навпаки, якщо Європейський Союз нарешті сформує свою стратегію, базуючись на тому, що головною загрозою для безпеки Європейського Союзу є Росія, то РФ втратить, в першу чергу, на продажу своїх енергоносіїв країнам Європейського Союзу. Ви ж знаєте, що попри війну головними споживачами російських енергоносіїв є не лише Китай та Індія, а й ЄС. Зокрема, якщо брати поставки газу, то Франція, Бельгія, Іспанія, перейшли на рідкий газ із Росії і збільшили на 36% закупівлю цього газу", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

'РФ почне згасати': як Європа може закінчити війну в Україні одним рішенням
Чисельність збройних сил країн Європи / Інфографіка: Главред

Як висновок, за словами Костенка, це означає, що вони підтримують ту ж саму війну Росії проти України та Європейського Союзу. Частиною цієї ситуації є погрози та акції саботажу на Балтійському морі та в інших регіонах, тероризм на території європейських країн, вважає експерт.

"Якщо ЄС припинить будь-які економічні стосунки з Росією, це сильно вдарить по російському державному гаманцю, а відтак її здатність вести війну як проти України, так і проти Європейського Союзу буде нівелюватися. Я знову наголошую, що європейський світ нарешті повинен, в першу чергу, подивитись на ситуацію іншими очима, проаналізувати її і вже не дискутувати на трибунах, а ухвалити рішення за закритими дверима, в інших конфігураціях між державами чи відповідними відомствами, військовими. І рухатись до іншої системи безпеки, принаймні, на європейському континенті", - каже експерт.

За словами Костенка, в такому випадку можна говорити про перспективи не лише завершення війни в Україні і справедливий мир згідно з міжнародним правом, але й про те, що російська загроза швидко нівелюватиметься на території Європейського Союзу і Європейського континенту.

Росія, за словами колишнього міністра, почне згасати, а не набивати собі політичну ціну, так і створювати нові види загрози.

"Розмова Трампа з Путіним, як попередня, так і нинішня, показує, що Сполучені Штати Америки на даному етапі своєї геополітичної політики не готові сприймати Росію як головну загрозу безпеці Європи і всьому світу. На жаль, це так. Але світ клином не зійшовся лише на США. Є варіанти, і в першу чергу ці варіанти в наших руках, тут, в Європі", - резюмував Костенко.

Дивіться відео розмови з експертом:

Підтримка України Європою - останні деталі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Європа готує Україні запоруки безпеки. Близько 15 представників готові надати гарантії - серед цих країн є Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та Італія.

Окрім цього, європейським миротворцям, яких планують розмістити в Україні в разі припинення війни, можуть дозволити атакувати російські війська. На такий крок доведеться піти в разі порушення ними домовленості про припинення вогню.

Водночас військовий експерт Олег Жданов заявив, що у Європи є козир для військової допомоги Україні. На його думку, у союзників ще є озброєння, які можна було б поставити нашим військам.

Більше ексклюзивних думок експертів:

Хто такий Юрій Костенко

Юрій Іванович Костенко (нар. 12 червня 1951, Нова Ободівка, Вінницька область, УРСР) — український політик. Голова Української Народної Партії з грудня 1999 року.

1990–1994 — народний депутат України I скликання;

Березень 1990 — жовтень 1992 року — заступник голови, з жовтня 1992 року — член Комісії з питань екології.

Входив до Народної Ради.

З жовтня 1992 року — Міністр охорони навколишнього природного середовища України.

1994–1995 — Народний депутат України II скликання, член Комісії з питань ядерної політики та безпеки. Член депутатської фракції НРУ.

Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Був членом ради СБУ, членом Ради національної безпеки при Президентові України, членом Ради національної безпеки і оборони України з серпня 1996 по вересень 1998 року, членом Комісії з питань ядерної політики і екологічної безпеки при Президентові України з грудня 1997 по липень 2000року, членом Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи з липня 1997 по липень 2001року. 4 жовтня 1997 року у Відні на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ підписав від імені уряду України Конвенцію про безпеку поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим паливом.

1998–2002 — народний депутат України III скликання. (НРУ, № 5 в списку). Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з липня 1998 року.

Очолював тимчасову Комісію з питань розробки концепції національної безпеки, очолював спеціальну роботу депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, брав участь у роботі тимчасової Комісії з розслідування дій посадових осіб під час ДКНС, очолював українську делегацію на переговорах з Росією з проблем ядерного роззброєння.

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