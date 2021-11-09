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Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову

9 листопада 2021, 22:25

Олександр Лукашенко несе відповідальність за міграційну кризу, з якою зіткнулася Польща, сказав Матеуш Моравецький.

Матеуш Моравецький, прем'єр, Польща
Лукашенко повинен повернути людей до їхніх країн - Моравецький / Reuters

Вперше за 30 років безпека Польщі зазнала серйозної атаки. Відповідальність за кризу з мігрантами несе глава Білорусі Олександр Лукашенко, який привів десятки тисяч людей і підштовхує їх до східного кордону. Він повинен повернути біженців до їхніх країн. Варшава розуміє, що протистоїть, у тому числі, і Москві, але готова захищати свої кордони і робити відповідні дії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Під час позачергового засідання Сейму у вівторок, 9 листопада, він розповів про те, що в кризовій ситуації з мігрантами винен Лукашенко. Білоруський президент використовує біженців в якості живого щита. І саме він повинен повернути людей до їхніх країн.читайте такожНе потраплять до Польщі - рватимуться в Україну: дипломат попередив Київ про загрозу атаки мігрантів

"Ми розуміємо, що саме Лукашенко привів до Білорусі десятки тисяч людей. Саме він підштовхує їх до східного кордону - іноді силою", - зазначив прем'єр.

Також він додав, що ця ситуація вказує на перший за 30 років жорсткий удар по безпеці східного кордону Польщі. Стан справ свідчить про спробу створення хаосу в Європейському Союзі.

Крім того, прем'єр-міністр вважає, що до кризи з мігрантами причетна Росія, яка керує Лукашенком. У цій ситуації Польща готова захищати свої кордони і протистояти численним викликам.

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"Нам також доведеться захищати кордони республіки Польща, і тому ми повинні бути готові протистояти всім діям, відомим нам і про які ми ще не знаємо", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі

Натовп нелегальних мігрантів зібрався біля кордону Білорусі та Польщі ще зранку, 8 листопада. Частина людей пішла в ліси, інші вирушили до КПП, щоб потрапити на територію польської держави. Біженці спробували прорватися через кордон - ламали паркан за допомогою лопат, щипців і підручних засобів. Польські силовики відбивали атаки.

Пізніше мігранти біля кордону з Польщею вирішили розбити наметовий табір. Польські силовики зафіксували близько 309 спроб прориву на територію країни. На місці, як і раніше, знаходяться декілька тисяч біженців.

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в нібито концентрації військ біля білоруських кордонів і попередив про небезпеку з можливим втягуванням в ситуацію Росії.

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новини Польщі Олександр Лукашенко Матеуш Моравецький новини Білорусі
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