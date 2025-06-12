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В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиці

Марія Николишин
12 червня 2025, 12:15оновлено 12 червня, 13:09
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Причина катастрофи поки невідома.
В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиці
Падіння літака в Індії / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • В Індії розбився літак
  • Це сталось поблизу аеропорту міста Ахмедабад
  • За різними даними, на борту було близько 250 пасажирів

В Індії, 12 червня, розбився літак. Це сталося на заході країни неподалік аеропорту міста Ахмедабад. Про це пише news18.

Зокрема, за попередніми даними, на борту було близько 250 пасажирів.

відео дня

Вважається, що інцидент стався під час вильоту рейсу до Лондона о 13:17.

Небо на місці авіакатастрофи затягнуло чорним димом. Туди виїхали десяток пожежних та швидких.

Водночас, влада країни ще не повідомляла про причину катастрофи.

Варто додати, що на авіакатастрофу відреагувала компанія Air India в соцмережі X.

"На даний момент ми з'ясовуємо подробиці", - йдеться в повідомленні.

Агентство Reuters повідомляє, що на борту було 242 пасажири.

Ресурс Flight Radar, де можна відстежувати повітряний трафік у реальному часі, повідомив, що сигнал з літаком було втрачено за лічені секунди після того, як він вирушив у політ.

Наразі офіційних даних про жертв та постраждалих немає. Однак, в мережі опубліковано відео, як людей виносять на ношах та відвозять на каретах швидкої допомоги після падіння літака.

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиці
Розбитий літак / фото: скріншот

Пізніше, у Головному управлінні цивільної авіації Індії повідомили, що на борту було 242 людини, серед них 10 бортпровідників і 2 пілоти.

Момент падіння літака в Індії – відео:

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиці

В МЗС України повідомили, що з'ясовують, чи громадяни України були на борту літака, який розбився в Індії.

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиці

Несправність літака

Варто зауважити, що у двох моделей літаків Boeing, зокрема, і 787 Dreamliner, який розбився в Індії, раніше спостерігалися несправності.

Так, видання Reuters писало про те, що у Dreamliner було знайдено сотні неправильно встановлених кріпильних елементів на фюзеляжах. Тоді з'ясувалося, що проблема була в неправильному "затягуванні" на заводі Boeing понад 900 кріпильних елементів.

Крім цього, також у компанії виникали проблеми з моделлю Boeing 737 MAX, у якого спостерігалася проблема з фюзеляжем, а один з таких літаків розбився 9 жовтня 2018 року поблизу Джакарти.

В Індії розбився літак: на борту перебували 242 людини - перші подробиці

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у російському Підмосков'ї 6 лютого розбився легкомоторний літак Tecnam P-2002JF Sierra. Двоє росіян, які перебували на борту, померли.

25 грудня у Казахстані впав літак із десятками пасажирів на борту - розбився літак азербайджанських авіаліній. Судно впало у районі аеропорту Актау.

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"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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