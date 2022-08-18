У Польщі поліція скрутила п'яного росіянина, який кидався на медиків і кричав "Я люблю Путіна!"

У Польщі поліція скрутила п'яного росіянина , який кидався на медиків / Polsha24 і скріншот з відео

Російський чоловік у сильно п'яному вигляді на одній з автобусних зупинок Варшави вигукував образи на адресу перехожих і намагався напасти на медиків з карети швидкої допомоги. Відеозапис очевидців опублікував у Twitter портал Visegrad 24.

У записі видно, як п'яний чоловік пристає до перехожих. Крім образ, він безсторонньо коментував польсько-американське співробітництво і кричав: "Я люблю Путіна!".

Цікаво, що на крики росіянина ніхто толком не реагував. І він кинувся з кулаками на перехожих. У якийсь момент чоловік напав на медиків з карети швидкої допомоги, які допомагали одному з перехожих виконувати службові обов'язки.

П'яного росіянина швидко втихомирили. На місце викликали патруль поліції, яка його затримав і відвіз до відділку.

Нагадаємо, раніше росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла " Слава Росії!"перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

У німецькому в місті Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг) в супермаркеті касирка-росіянка напала з неймовірно образливою лайкою на українку яну Вікнянську, яка була в синьо-жовтій захисній масці.

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