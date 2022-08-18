Найкраща реклама війни: ЗСУ ліквідували окупанта, який знявся в ролику із закликом до росіян воювати

ЗСУ ліквідували окупанта, який знявся в ролику із закликом до росіян воювати/ Telegram, Радіо Свобода

Збройні сили України ліквідували на фронті окупанта з Чувашії Сергія Станового. У червні він знявся у пропагандистському ролику, де вихвалявся бажанням їхати на війну в Україну і закликав росіян приєднуватися і воювати.

Про це повідомило у четвер, 18 серпня, у Telegram міжнародне розвідувальне співтовариство InformNapalm. При цьому зазначається, що контрактник не встиг прослужити і місяця перед тим, як пішов на концерт Кобзона.

У ролику, який знімали пропагадисти, окупант розповідав, що він хоче воювати не через гроші, а через свій "патріотизм".

При цьому в InformNapalm пожартували, що це "краща соціальна реклама війни на Росії".

Після смерті Станового сиротами залишилися троє його дітей. Відомо, що старший його син вчиться на військового.

Окупант раніше служив прикордонником у російських прикордонних військах (63-й прикордонний загін у Біробіджані). Потім він працював монтажником у будівельній фірмі в Чебоксарах.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ в селищі Веселе (Запорізька область) ліквідували російського окупанта Сергія Шалунова, який був родом з Ленінградської області країни-агресора.

Нагадаємо, раніше Збройні мили України ліквідували російського окупанта, який мріяв позбавити нашу країну незалежності і приєднати її до Росії. Йдеться про солдата окупаційної армії РФ Андрія Чернецова.

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