Хочуть втекти в останній момент: росіяни масово штурмують кордони ЄС

Естонія заборонить в'їзд в країну громадянам Росії з шенгенською візою, виданою цією державою.
На російсько-естонському кордоні утворилися гігантські затори після рішення Талліна заборонити в'їжджати в країну росіянам з шенгенськими візами.
Кордони для жителів країни-окупантів закриються з 18 серпня.
Як повідомляють ЗМІ, на естонському сайті із записом в електронну чергу для виїзду з країни повідомляється, що в районі прикордонного переходу Нарва час очікування в живій черзі становить не менше 22 годин.
"Дійсно, подобається - не подобається, - Європа закривається","Більшість країн більше не хочуть мати нічого спільного з імперськими амбіціями жителів країни-окупанта і "русским міром"", - пишуть в соцмережах.
Крім того, Естонія припинила видачу посвідок на проживання росіянам для навчання - і стала першою серед країн ЄС, хто зробив це.
Візовий режим з РФ
Офіційний Київ з 1 липня 2022 року вводить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України в п'ятницю, 17 червня.
Українська держава розриває угоду з Москвою про безвізові поїздки громадян у зв'язку з безпрецедентними загрозами своїй національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.
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