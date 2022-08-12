Хочуть втекти в останній момент: росіяни масово штурмують кордони ЄС

Росія / reuters

На російсько-естонському кордоні утворилися гігантські затори після рішення Талліна заборонити в'їжджати в країну росіянам з шенгенськими візами.

Кордони для жителів країни-окупантів закриються з 18 серпня.

Як повідомляють ЗМІ, на естонському сайті із записом в електронну чергу для виїзду з країни повідомляється, що в районі прикордонного переходу Нарва час очікування в живій черзі становить не менше 22 годин.

"Дійсно, подобається - не подобається, - Європа закривається","Більшість країн більше не хочуть мати нічого спільного з імперськими амбіціями жителів країни-окупанта і "русским міром"", - пишуть в соцмережах.

Крім того, Естонія припинила видачу посвідок на проживання росіянам для навчання - і стала першою серед країн ЄС, хто зробив це.

Візовий режим з РФ

Офіційний Київ з 1 липня 2022 року вводить візовий режим для громадян Росії. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України в п'ятницю, 17 червня.

Українська держава розриває угоду з Москвою про безвізові поїздки громадян у зв'язку з безпрецедентними загрозами своїй національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності.

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