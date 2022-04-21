У Болгарії заарештували п'яних росіян, які билися і видавали себе за українців / скріншот з відео

На болгарському курорті Варна компанію росіян - двох жінок і двох чоловіків-виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю ‒ після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Поводили себе буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх ввічливо послали за російським кораблем. Свині залишили після себе" повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки". Після видворення з готелю їх затримала поліція", - пишуть у болгарських соцмережах.

Також повідомляється, що росіяни видавали себе за біженців з України. Нінцидент, що стався у Варні, очевидці зафіксували на камеру.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Іспанії, місті Торрев'єха, троє п'яних чоловіків напали на українського бармена після того, як він заявив: "Я українець. Слава Україні".

В українця в результаті побиття виявився зламаний ніс і безліч синців. І тому тільки 14 квітня, в середу, Руслан зміг написати скаргу в поліцію.

Українці, які живуть в Іспанії, вкрай обурені тим, що сталося. На їхню думку, інцидент пов'язаний з жорстокою війною, яку Росія веде проти України. Вони сподіваються, що випадок нападу росіян на українця є одиничним.

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