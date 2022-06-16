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У супермаркеті в Німеччині касирка-росіянка напала на українку і грубо вилаяла її

16 червня 2022, 20:43

Найнеприємніше, каже постраждала Яна Вікнянська, що незважаючи на всі запевнення начальства росіянка так і продовжувала працювати в супермаркеті.

Прапор, касирка
У супермаркеті в Німеччині касирка-росіянка напала на українку і грубо вилаяла її / скріншот з відео і ua.depositphotos.com

У німецькому в місті Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг) в супермаркеті касирка-росіянка напала з неймовірно образливою лайкою на українку Яну Вікнянську, яка була в синьо-жовтій захисній масці. Про це на своєму YouTube-каналі повідомила українська журналістка Анна Олицька.

"Коли я стояла в черзі, касир, побачивши, мене сказала: "Ось кінчена негідниця". Я спочатку подумала, що мені це здається, тому що я начебто приїхала в таку толерантну Німеччину, і тут всі повинні мати один до одного повагу. Але потім, як вона почала пробивати Мої продукти і попросила мене німецькою мовою показати свій паспорт, я показала свій український паспорт, вона знову сказала російською: "Точно, сволота Двоколірна", – говорить Вікнянська.

Як тільки Українка витягла телефон, щоб сфотографувати бейдж хамки, та відразу вибігла з-за каси і, схопивши дівчину за руку, почала тягнути в сторону. Але поруч з Вікнянської була молодша сестра, яка і відобразила жахливі кадри.

Також дівчина зізналася, що хотіла викликати поліцію, але адміністрація попросила цього не робити - взамін обіцяючи звільнити росіянку. Протягом тижня Вікнянській казали, що та у відпустці власним коштом. Але, за підсумком, росіянка так і продовжувала працювати.

"Всі вже знають цю історію. Всі ходили на цю касу і спеціально надягали українську символіку, щоб довести її до інфаркту. Вона вже там не сидить. Але ніхто не знає, може, вона в іншому магазині", - підсумувала Вікнянська.

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Нагадаємо, раніше росіянку Оксану Маряхіну за вигукування гасла "Слава Росії!" перед українцями в Греції жорстоко побили на пляжі.

"На нас посипалися матюки, погрози, і люди пішли битися з якимись предметами в руках. Я побачила кілька знайомих облич з українського боку, намагалася напоумити і зупинити. Ніхто мене не чув. Я намагалася розняти, і людина, яку я трохи знаю, вдарив мене кастетом в обличчя, в задню частину голови, а коли я впала, били ногами, куди могли. Синці у мене на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила вона.

До того на болгарському курорті Варна компанію росіян-двох жінок і двох чоловіків ‒ виселили з готелю і відвезли в поліцейську дільницю ‒ після того, як ті у п'яному вигляді влаштували дебош.

"Поводилися буйно в готелі Dahlia Garden. Ближче до ранку змушені були звернутися в поліцію. Після перевірки з'ясувалося, що ці "люди" з Росії. Їх чемно послали за російським кораблем. Свині залишили після себе" повний порядок" - зі стін зірвані всі світильники, вирвані розетки". Після видворення з готелю їх затримала поліція", - писали в болгарських соцмережах.

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Автор: Єгор Бунін
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