"Ви ще зрозумієте російську, це буде ваша улюблена мова": п'яний росіянин в Естонії ображав українок

П'яний росіянин у Талліні ображав українок / скріншот ​

У столиці Естонії до двох українок на пляжі пристав нетверезий росіянин. Представнику "русского міра" не сподобалося, що дівчата розмовляли українською мовою, тому він перейшов до образ.

Цією історією українка на ім'я Олеся поділилася на своїй сторінці в Instagram. Інцидент стався в останній день її перебування в Талліні.

Як пише українка, між нею і росіянином стався такий діалог:

- Вам заважатиме дим?

- Ні.

- А музика заважатиме?

- Так, заважатиме.

- Що-що ти там лепечеш?

Після цього чоловік, час від часу прикладаючись до пляшки, почав ображати дівчат, вимагав, щоби вони "говорили нормально", тому що він не розуміє української.

"Нічого, ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, тварі", – погрожував росіянин.

Чоловік був з другом, який мовчки спостерігав за інцидентом.

Увага! На відео багато нецензурної лексики.

Як повідомляв Главред, український журналіст Дмитро Гордон показав справжнє "обличчя" Росії. На своїй сторінці в Instagram він опублікував фото, на якому зображений плакат з російською символікою, під егідою якої рф вбиває мирних українських жителів і руйнує українські міста, поруч з яким спить п'яний росіянин.

Раніше українська телеведуча Анна Олицька розповіла про те, що в Німеччині на неї напали з кулаками і матами росіяни після того, як її син вигукнув "Слава Україні".

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