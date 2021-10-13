"Садист, самодур, хабарник": що відомо про копа, якого підозрюють у зґвалтуванні вагітної на Полтавщині

Підозрювані в зґвалтуванні намагаються зам'яти справу, розповів депутат Антон Мосійчук / УНІАН

У Полтавській області розслідують справу про згвалтуванні 30-річної вагітної жінки, матері чотирьох дітей. У скоєнні злочину підозрюють двох чоловіків, один з них - місцевий дільничний офіцер поліції.

Як розповів у Facebook депутат Антон Мосійчук, поліцейський робить все, щоб уникнути законного і справедливого покарання.

"Зараз Держбюро розслідувань порушило і розслідує відповідне провадження, але перевертень-поліцейський робить все, щоб уникнути законного і справедливого покарання. Він з подільником, колишнім працівником карного розшуку зізнаються, що вступали по черзі в інтимний зв'язок з потерпілою, але нібито з її згоди і лише природним способом. При цьому вони нібито просто відпочивали і пили лише чай, хоча потерпіла (згідно з експертизою, вона алкоголь не вживала) стверджує, що покидьки були абсолютно п'яні", - йдеться у повідомленні.

"Садист, самодур і хабарник": що говорять про підозрюваного

Зґвалтування сталося в селі Чавельча Полтавської області. Мосійчук каже, що всю ніч йому дзвонили місцеві жителі. Вони кажуть, що дільничний – "садист, самодур і хабарник, а також причетний до свавілля в окрузі".

"Зараз з боку підозрюваного та його оточення здійснюється безпрецедентний тиск на потерпілу, є спроби зам'яти справу", - зазначив депутат.

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Раніше екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що в ніч з 11 на 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району Полтавської області поліцейський дільничний капітан Тарас Ш. з колишнім колегою по службі Павлом Н. (працював у карному розшуку), вибивши двері, увірвалися в будинок вагітної місцевої жительки - 30-річної одинокої матері Сніжани С. - і зґвалтували її.

За його словами, жінку госпіталізували з кровотечею в лікарню. Мосійчук стверджує, що причетні до скоєння злочину "пропонують гроші, щоби зам'яти справу".

У пресслужбі Нацполіції Полтавської області підтвердили, що в поліцію надійшла заява з приводу зґвалтування.

"Є заява цієї жінки, вона повідомила, що її зґвалтували двоє чоловіків, серед яких був один поліцейський, який перебував на лікарняному з 30 вересня. Ситуацію взяли під контроль, матеріали розслідує інспекція з особового складу та безпеки, а також матеріали передано до Держбюро розслідувань, порушено провадження за ч.3 ст 152. Ми максимально будемо сприяти розслідуванню, подивимося, якими будуть результати слідства після досудового розслідування. Якщо це підтвердиться, особа нестиме відповідальність за законом", - розповів ТСН представник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв.

За його словами, підозрюваний у зґвалтуванні працював дільничним інспектором у цьому населеному пункті. Ще один фігурант справи був його другом і раніше працював у міліції.

"Постраждалу жінку доставляли в лікарню на обстеження. На дії дільничного скарг від населення раніше в поліцію не надходило", - зазначив Сулаєв.

Як повідомляв Главред, у травні 2020 року в Кагарлику Київської області оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали у відділення поліції в якості свідка.

26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застав. Сулиму і Кузіва звільнили з поліції.