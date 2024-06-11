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У Пентагоні пояснили, як ЗСУ зможуть утримувати лінію оборони на фронті

Дмитро Відоменко
11 червня 2024, 06:31оновлено 11 червня, 07:36
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Як кажуть у Пентагоні, вже помітно, що військова допомога, яка надходить у розпорядження ЗСУ зі США, дає реальні результати.
ATACMS, Пентагон
Допомога США Україні: у Пентагоні пояснили, що змінило ситуацію на фронті / колаж Главред, фото УНІАН і Us Army

Американська допомога дозволила Україні сповільнити наступальні дії військ країни-агресора РФ у Харківській області, а також забезпечити міцне утримання ліній оборони. Про це на брифінгу для представників ЗМІ заявив речник Міністерства оборони США (Пентагону) генерал Патрік Райдер, повідомляє агентство "Укрінформ".

"Росіяни дійсно сповільнилися з точки зору прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав офіцер.

Як каже Райдер, уже помітно, що військова допомога, яка надходить у розпорядження ЗСУ зі США, дає реальні результати, і українські війська можуть надалі утримувати лінію оборони.

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"Ми усвідомлюємо, що ще потрібно зробити багато чого, щоб забезпечити їх вкрай необхідною допомогою, і ми продовжимо докладати зусиль", - сказав генерал.

Райдер нагадав ЗМІ, що вже за кілька діб у Брюсселі відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн" (де ці питання обговорюватимуть з усіма союзниками та партнерами).

Що таке Пентагон?

Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташована у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

Зустріч Байдена і Зеленського

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський двічі зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. Перша зустріч відбудеться вже цього тижня.

Зокрема, Зеленський і Байден проведуть зустріч цього тижня у Франції. Обидва президенти будуть присутні на заходах, присвячених 80-й річниці висадки союзників у Нормандії.

Зеленський і Байден також зустрінуться на полях саміту G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії. Очікується, що увагу буде зосереджено на використанні заморожених активів Росії на користь України.

Водночас Байден пропустить саміт миру у Швейцарії, який відбудеться в червні. Глава Білого дому буде на заході, присвяченому передвиборчому збору коштів у Каліфорнії.

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Пентагон військова допомога війна Росії та України
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