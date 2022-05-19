Українці можуть побачити зруйновані рашистами міста Київщини: Google Maps додав панорами

На катах можна подивитися знімки обстріляних міст Київщини / Макс Левін

Google Maps додав панорами зруйнованих обстрілами міст Київської області. На карті можна подивитися знімки квітня 2022 року з Бородянки, Бучі, Ірпеня та інших населених пунктів.

Переглянути фото можна за посиланнями:

Раніше стало відомо про те, що в ряді населених пунктів Київщини вже відзняли частину матеріалу в рамках спільного проєкту Міністерства внутрішніх справ і експертів Google з оцифрування наслідків вторгнення Росії, повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко на брифінгу в медіацентрі Україна – Укрінформ.

"Зараз найближчі міста до Києва: Ірпінь, Буча, Гостомель, Стоянка, Горенка - ми там вже частину матеріалу відзняли... І зараз ми якраз ведемо роботу над тим, щоб масштабувати цю роботу, тому що, на жаль, обсяги, які нам необхідно зафіксувати, досить значні і географія їх широка. Це і Сумська, Чернігівська області. Це ті місця, де є можливість зараз проводити цю роботу. Крім того, ще є частина таких міст і містечок, де ми таку роботу провести не можемо, але повинні бути готові до них", – сказав Бондаренко.

Він зазначив, що панорами зруйнованих будинків, доріг, інфраструктури можна подивитися на картах Google.

За його словами, проект буде в загальному доступі для людей, які бажають володіти об'єктивними даними про свою місцевість і своє нерухоме майно. Окремо планується створити сервіс для правоохоронців і рятувальників, які зможуть використовувати його в якості інформаційно-довідкового ресурсу для координації своїх дій і додаткової фіксації стану речей в регіоні.

Раніше мешканка Бородянки розповіла, як російські окупанти захопили її село під Києвом, і вона вдруге у своєму житті опинилася в центрі військових дій.

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