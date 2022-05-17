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Путін боїться розізлити Москву і Санкт-Петербург: з яких регіонів РФ найбільше бійців загинули в Україні

17 травня 2022, 11:09

Російська влада відправляє на війну військових з депресивних регіонів, тому що боїться, що у великих містах можуть виникнути бунти через втрати.

В Україні порахували, з яких регіонів РФ найбільше бійців загинули на війні/ Reuters

Влада Росії боїться великих бунтів, які можуть виникнути в країні через величезні втрати особового складу війська під час війни проти України. Тому Путін завбачливо відправляє воювати більше бійців з так званих депресивних регіонів, натомість з певних регіонів і міст їдуть на війну менше військовослужбовців.

Росія уже втратила у війні проти України близько 27 900 своїх солдатів – такі дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок вівторка 17 травня. В Українському інституті майбутнього підрахували і порівняли кількість загиблих російських окупантів з різних регіонів РФ з кількістю населення в цих регіонах.

У порівняльних даних, які наводить інститут, вказана кількість загиблих на сто тисяч населення.

  • Бурятія – 99 осіб на 100 тисяч населення;
  • Тива – 87 осіб на 100 тисяч населення;
  • Північна Осетія-Аланія – 84 особи на 100 тисяч населення;
  • Костромська область – 58 осіб на 100 тисяч населення;
  • Севастополь – 47 осіб на 100 тисяч населення;
  • Єврейська автономна область – 45 осіб на 100 тисяч населення;
  • Псковська область – 45 осіб на 100 тисяч населення;
  • Республіка Алтай – 45 осіб на 100 тисяч населення;
  • Забайкальський край – 45 осіб на 100 тисяч населення;
  • Дагестан та Марій Ел – в обох регіонах 43 особи на 100 тисяч населення.

З яких регіонів найменше загиблих

У той же час найменша кількість втрат прийшлася на Ненецький та Ямало-Ненецький автономні округи, де не було визнано факту загибелі жодного військового. В Українському інституті майбутнього припускають, що одна з причин цього – мала кількість жителів регіонів.

За цими регіонами йдуть Москва (0,23 загиблих на 100 тисяч населення) і Санкт-Петербург (3 вбитих на 100 тисяч населення).

За словами виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, ці цифри є надзвичайно важливими, адже показують, чого найбільше боїться Путін.

"Російська Федерація робить все від себе залежне, для того, щоб у Москві та Санкт-Петербурзі, ключових містах, де відбувалися всі революції і в Російській імперії, і потім вже у Радянському Союзі, щоб в цих містах не було ніяких бунтів. І щоб в цих містах ніхто не помітив існування війни як такої", – каже Денисенко.

Він додав, що якщо в цих містах відчують на собі вплив війни, то там можуть розгорітися заворушення. А російський диктатор якраз цього дуже сильно боїться.

Раніше повідомлялося, що в Росії очільник Курської області Роман Старовойт заявив, що прикордонне село Олексіївка було обстріляне з "великокаліберної зброї". В Україні після цього потролили країну-агресорку.

Нагадаємо, у ніч і під ранок вівторка, 17 травня, війська РФ атакували кілька регіонів України. Під удар ворога потрапили Київ та область, а також Харківщина і Львівщина. Жителі регіонів заявили про звуки ракет і вибухів.

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