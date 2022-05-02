Порвуть рашистів на шматки: США озброїли Україну потужними гаубицями М777

Близько 60% з 90 запланованих до постачання гаубиць знаходяться в Україні разом зі 155-мм снарядами.
В Україну з США прибувають нові партії 155-мм гаубиць M777 американського виробництва для захисту від російського вторгнення.
Як розповів високопоставлений чиновник Міноборони США, близько 60% з 90 запланованих до постачання гаубиць знаходяться в Україні разом зі 155-мм снарядами.
"Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну", - говориться у коментарі до опублікованого ролику.
Відзначається, що навантаження проводилося на транспортні літаки С-17 в квітні цього року на авіабазі March в штаті Каліфорнія.
M777 - польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.
Вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.
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Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб
Характеристика:
- Маса, кг 4218;
- Екіпаж( розрахунок), чол. 7+1;
- Калібр, мм 155 мм;
- Скорострільність, пострілів / хв 2( норма), 5 (максимум);
- Максимальна дальність, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.
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