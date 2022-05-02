Порвуть рашистів на шматки: США озброїли Україну потужними гаубицями М777

Гаубиця М777 / defense.gov

В Україну з США прибувають нові партії 155-мм гаубиць M777 американського виробництва для захисту від російського вторгнення.

Як розповів високопоставлений чиновник Міноборони США, близько 60% з 90 запланованих до постачання гаубиць знаходяться в Україні разом зі 155-мм снарядами.

"Морські піхотинці США і військові льотчики завантажують гаубиці M777, які прямують в Україну", - говориться у коментарі до опублікованого ролику.

Відзначається, що навантаження проводилося на транспортні літаки С-17 в квітні цього року на авіабазі March в штаті Каліфорнія.

M777 - польова буксирувана гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Вважається найлегшою гаубицею подібного типу, що допускає транспортування на зовнішній підвісці вертольота. Така вага досягається широким використанням в конструкції титану.

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Розрахунок гаубиці також зменшено до п'яти осіб

Характеристика:

Маса, кг 4218;

Екіпаж( розрахунок), чол. 7+1;

Калібр, мм 155 мм;

Скорострільність, пострілів / хв 2( норма), 5 (максимум);

Максимальна дальність, (м.) M107: 24 000, ERFB: 30 000, Excalibur: 40 000.

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