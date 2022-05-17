Німеччина озброїла ЗСУ потужними протитанковими гранатометами та мінами

Нові поставки ФРН вже підтвердили в українських урядових колах.
Збройні Сили України почали отримувати німецьку зброю для боротьби з російською агресією.
Уряд Німеччини поставив Україні додаткове озброєння для боротьби з російською армією за останні два тижні. Надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 ручних протитанкових гранатометів DM22 і 3000 протитанкових мін DM31, пише Spiegel.
При цьому нові поставки ФРН вже підтвердили в українських урядових колах. Україна замовила і оплатила протитанкову зброю RGW-90, яку в Бундесвері називають Matador, безпосередньо у німецького виробника. Тим часом протитанкові міни, очевидно, надходять із запасів Бундесверу.
Відзначається, що Берлін доставляв в Україну переважно протитанкову зброю, мільйони боєприпасів різного калібру і вибухівку. У списках постачання також є 15 одиниць зброї для знищення бункерів.
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Матадор - 90-мм одноразовий гранатомет розроблений в результаті співпраці Сінгапуру та Ізраїлю. Є модернізованим варіантом німецького гранатомета Armbrust.
Основним призначенням гранатомета є руйнування укріплених споруд і знищення легкоброньованої техніки.
Характеристики:
- Маса, кг 8,9;
- Довжина, мм 1000;
- Калібр, мм 90;
- Початкова швидкістьпулі, м / с 250;
- Прицільна дальність, м 14-500;
- Вид боєживлення одноразовий;
- Приціл вбудований оптичний, прилад нічного бачення.
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