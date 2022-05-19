Світ почав дивитися інакше на ситуацію в Україні та співвідношення сил - Зеленський

Володимир Зеленський висловився про ставлення миру до війни / president.gov.ua

Світ почав дивитися інакше на війну в Україні і співвідношення сил. Ще на початку російського вторгнення дехто не вірив у наші сили. Однак зараз думки змінилися, заявив глава держави Володимир Зеленський у своєму звернення до українських студентів.

Президент каже, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою.

"Після 24 лютого нам вже багато що вдалося. Зараз ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється наш потенціал. Дві статті Forbes. Заголовок від 12 лютого - " чи вторгнеться Росія в Україну?"та заголовок від 16 травня "Чи вторгнеться українська армія в Росію?" Світ почав дивитися інакше на ситуацію в регіоні і співвідношення сил", - сказав Зеленський.

Війна Росії проти України

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що армія РФ на всіх фронтах поступово переходить до оборонних дій. Окупанти намагаються зайняти такі позиції, на яких буде легше оборонятися. Спроби наступу фіксуються тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

В Північноатлантичному альянсі вважають, що Україна може здобути перемогу на війні проти Росії. В організації кажуть, що ЗСУ вже вдалося переломити хід подій у боях з російськими військами. Тому у Києва може з'явитися можливість повернути окуповані Крим і Донбас.

Експерти Інституту досліджень війни в США вважають, що війська Росії, ймовірно, спробують утримати свої позиції на захід від міста Вовчанськ Харківської області. Мета-зберегти лінії забезпечення. Наступати там вони вже не можуть, оскільки зазнали невдачі на Ізюмському напрямку. Згодом росіяни можуть вивести свої сили з регіону, а ЗСУ піти в контрнаступ під Ізюмом.

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