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"Покарання буде": Зеленський пообіцяв РФ відповідь за останні вбивчі дії

Аліна Дембіцька
21 липня 2023, 20:01 оновлено 21 липня, 20:01
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Сьогодні окупанти били по селищу Дружба Донецької області, внаслідок чого загинули двоє дітей.
Зеленский, ВСУ
Зеленський пообіцяв РФ відповідь за останні вбивчі дії / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останні обстріли українських міст, в результаті яких загинули жінки та діти. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на такі дії країни-агресорки Росії. Про це Зеленський сказав під час свого вечірнього відеозвернення.

Український гарант нагадав, що сьогодні окупанти били по селищу Дружба Донецької області, внаслідок чого загинули двоє дітей – дівчинка 2007 року народження та хлопчик 2013 року народження. У Чернігівській області теж було влучання російської ракети у селищі Гончарівське – там убито двох жінок.

"Ще двоє дітей сьогодні вбила Росія. Удар російської артилерії по селищу Дружба, Торецька громада Донецької області. Загинули дівчинка 2007 року народження і хлопчик 2013. Чернігівська область, селище Гончарівське – влучання ракети. Дві жінки вбиті, триває розбір завалів. Пошкоджені будинок культури, школа, житлові будинки. Мої співчуття рідним та близьким загиблих!", - сказав Зеленський.

відео дня

Також, як зазначив Зеленський, сьогодні Росія за допомогою ракет та дронів знову атакувала Одесу та південні регіони. Президент зауважив, що з початку тижня від російських ударів лише в Одеській області постраждали понад 20 людей, серед них двоє дітей.

"Тільки абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Крім того, буде ще більше консолідації світу для захисту і для спільних дій, ще більше енергії заради перемоги, ще більше прагнення справедливості, справедливого покарання Росії за всі злочини цієї війни. І таке покарання буде", - підкреслив він.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, 19 липня Росія вдарила по двох портах в Одесі. Загарбники атакували порти, які були задіяні в роботі зернового коридору.

Вже 20 липня РФ вдарила по Одесі протикорабельними ракетами. В результаті російської атаки в центрі Одеси спалахнула пожежа на площі 300 квадратних метрів. Є руйнування і постраждалі.

А 21 липня РФ запустила протикорабельні ракети "Онікс". Потужні вибухи пролунали в Одеській області.

Таким чином, окупанти вже третій день поспіль атакують Одеську область своїми ракетами і дронами.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний терор росіян. Він наголосив, що ракети держави-зла не сильніші за нашу волю. Президент наголосив, що Україна вистоїть проти ударів "російського зла".

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