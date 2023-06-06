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ООН у день теракту РФ на Каховській ГЕС відзначає день російської мови: про катастрофу - ні слова

Анна Ярославська
6 червня 2023, 09:28 оновлено 6 червня, 09:51
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В Організації об'єднаних Націй зайняті святкуванням дня російської мови, а не тим, то російські окупанти влаштовують в Україні.
Антоніу Гутерріш, Каховська ГЕС
В ООН не згадали про катастрофу на Каховській ГЕС вранці 6 червня / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

В Організації об'єднаних Націй своя атмосфера - вранці у вівторок, 6 червня, коли стало відомо про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, написали про святкування дня російської мови. При цьому про те, що сталося в Новій Каховці - не сказано ані слова. Відповідний допис з'явився в Twitter ООН.

Повідомлення ООН, що повідомляє про "День російської мови" супроводили картинкою з перерахуванням "цілей в галузі сталого розвитку", щонайменше частину яких нічний теракт російських окупантів поставив під загрозу.

скріншот
ООН у день теракту РФ на Каховській ГЕС відзначає день російської мови: про катастрофу - ні слова
Фото: twitter.com/UN

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований. За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.

За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.

РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.

Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні відключили електропостачання у зв'язку з підтопленням, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС окупантами.

Дивіться відео - окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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