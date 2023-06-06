Підрив Каховської ГЕС: росіянам доведеться тікати з Херсонщини - ОК "Південь"

Після підриву Каховської ГЕС російським окупантам у багато разів доведеться посилити швидкість свого відходу з Херсонського регіону. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, коментуючи підрив росіянами Каховської ГЕС.
"Триває техногенний шантаж не оглядаючись на мирне населення. Нашкодили в першу чергу своїм місцям дислокації. Напевно, перенервували, чекаючи контрнаступу. [...] Очевидно для цього [втечі - Главред] віджимали у місцевих плавзасоби - для того, щоб переміщатися таким чином. Іншого пояснення тут немає. Вода, піднімаючись, тільки прискорить їх переміщення за 30-кілометрову зону, яку ми хотіли від них очистити, щоб вони перестали щільно обстрілювати Херсон", - сказала вона.
Дивитися відео з коментарем Гуменюк з 2:17 по 3:10:
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС
Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС.
Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.
Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.
За словами Прокудіна, критичного рівня вода досягне через 5 годин.
За даними ЗМІ, крім дамби, росіяни підірвали турбіни і генератори Каховської ГЕС.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби пишуть, що на Каховській ГЕС зруйновані 11 з 28 прольотів, в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів.
Повідомляється, що Нову Каховку і прибережні села вже підтоплює.
Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:
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